Las Kardashian buscan canguro para sus hijos: estos son los escandalosos requisitos que debe cumplir

Las hermanas más famosas de la televisión están en busca de canguros para sus hijos y el salario que ofrecen, según ‘Ya es mediodía’, podría ascender hasta los 100.000 dólares mensuales. Además de esta escandalosa cifra, la persona que se haga cargo de los niños, contará con todos los gastos pagados e incluso lujosos regalos de las Kardashian.

Pero no se crean que esta es una tarea fácil para aquellos que se postulen a tan suculento puesto de trabajo. Según publican medios estadounidenses, el clan Kardashian habría publicado una larga lista de requisitos que deberá cumplir el canguro y les aseguramos que son de lo más excéntrico. Una serie de “doce mandamientos” que van desde la belleza de la persona a un duro casting de personalidad.

No puede llevar joyas ni maquillaje

Tal y como detallan dichos medios, se busca una persona que no destaque físicamente para evitar posibles distracciones de sus maridos y que no lleve maquillaje ni joyas durante su jornada laboral. No pueden desear ser famosas y tiene prohibido aparecer en los programas de la familia.

Kim Kardashian y su hija North West

La persona seleccionada para el puesto debe saber que además de niñera también ejercerá de asistente personal por lo que debe de estar disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana; y además de encargarse del cuidado de los niños, tendrá que pasear a sus mascotas o cocinar, entre otras labores.

Se requiere además un gusto estético y diversas nociones de moda para vestir a sus retoños a la perfección siguiendo las últimas tendencias. Eso sí, nada de fotos a los niños ni tampoco opiniones a cerca de su educación.

Además de todo lo anterior, deberá de superar un duro casting de personalidad. Y en caso de que Kim Kardashian sea quien le contrate, una de las órdenes es que su asistente no puede acercarse a ella ni a sus hermanas, mientras que si cuida de los hijos de Kylie Jenner, tendrá que firmar un acuerdo de confidencialidad.