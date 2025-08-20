Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson celebran su segundo aniversario de amor en Mallorca

Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson conforman una de las parejas más seguidas de la actualidad. El piloto y la modelo, con su presencia, revolucionan cada sitio al que van, siendo una las parejas más atractivas del momento.

Exclusivas vacaciones en Mallorca

En esta última ocasión, al igual que numerosos rostros conocidos, Carlos y Rebecca han elegido Mallorca para disfrutar de unos días de desconexión en la playa. Ambos han sido fotografiados a bordo de un exclusivo yate junto a Carlos Sainz padre , luciendo cuerpazos en alta mar.

Coincidiendo con su segundo aniversario de amor, la pareja se encuentra en la isla pasando unos días de vacaciones. Carlos y Rebecca, que conforman una relación de lo más consolidada, y la modelo es una más en la familia de su novio.

Una relación consolidada

Los primeros rumores sobre una posible relación entre ambos surgieron en junio de 2023 y la revista "¡Hola!" confirmó el noviazgo en exclusiva, en agosto del mismo año, dos meses después, publicando unas imágenes de Carlos Sainz Jr. y Rebecca en Córcega.

En enero de 2024, la modelo acompañó a la familia en el Dakar de Carlos Sainz en Arabia Saudita, donde se mostraron de lo más cariñosos. El piloto, tras su relación sentimental con Isa Hernández, la periodista con la que compartió seis años su vida, había rehecho su vida al lado de la escocesa.

Desde que salieron a la luz las primeras imágenes de la pareja, ambos optaron por no esconder su amor y se han mostrado inseparables desde entonces, conformando una pareja de cine y muy admirada por sus seguidores.