La madre de Britney Spears suplica el perdón de su hija tras la tutela

Después de 13 años de tutela, Britney Spears ganó la batalla legal a su padre el pasado mes de noviembre. Un año después, la cantante recupera poco a poco el control de su vida y finanzas que se le fue arrebatado en 2008. Algo que todavía recuerda atemorizada: “Ni siquiera hoy sé qué hice realmente, pero no me dejaba ver a nadie. Nada tenía sentido. (...) Tenía que hacer todo lo que me decían. Me decían que estaba gorda todos los días, que tenía que ir al gimnasio. No recuerdo haberme sentido nunca tan desmoralizada ni que me hicieran sentir como si nada. Yo estaba de acuerdo porque tenía miedo”.

Pero no solo culpa de esta tutela a su padre Jamie, también en alguna ocasión ha hecho responsable a su madre Lynne de lo ocurrido, denunciando públicamente que “ella arruinó mi vida en secreto”.

Ahora y tras varios intentos por contactar con Britney Spears, sin éxito, Lynne ha recurrido a las redes sociales para disculparse públicamente con su hija por todo el “dolor” que la estrella del pop tuvo que soportar durante los 13 años que duró la tutela.

La cantante publicó un post en el que aseguraba que “una disculpa genuina ayudaría a cerrar su disputa familiar”, fue entonces cuando Lynne aprovechó para, a través de un comentario, suplicar el perdón de Britney: “¡Lamento mucho tu dolor! ¡Lo he lamentado durante años! ¡Te quiero mucho y te extraño! ¡Britney, en el fondo sabes cuánto te amo y te extraño! ¡Me disculpo por cualquier cosa y todo lo que te haya lastimado!”.

También rogó a su hija que la “desbloqueara” de las redes sociales para que pudieran hablar. Sin duda, un paso adelante en esta larga disputa familiar que, parece, no tener fin.