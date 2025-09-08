Se casa por sorpresa el hijo de Schwarzenegger tras una década de noviazgo

La familia Schwarzenegger está de enhorabuena, pues se han vestido con sus mejores galas para brindar por el triunfo del amor. Al menos sí el de Patrick Schwarzenegger y su novia, Abby Champion, que ya se ha convertido en su esposa. La pareja, él de 31 y ella de 28 años, ha decidido dar el importante paso de jurarse amor eterno, con el correspondiente intercambio de alianzas y pronunciación de sus votos. Sus seres queridos, entre familia y amigos íntimos, estaban presentes y fueron testigos de cómo se unían al fin en matrimonio.

Un enlace que ha logrado gozar de cierta discreción, dándole una tregua la prensa en sus planes de pasar por el altar. Incluso con invitados de primer nivel como es el propio padre del novio, el afamado actor Arnold Schwarzenegger. Pero se ha hecho lo posible para que los medios de comunicación y miradas indiscretas no arruinasen el mágico día o robasen protagonismo a los contrayentes, que felices han pronunciado el ‘sí, quiero’ con ilusión.

Patrick Schwarzenegger y Abby Champion Gtres

La pareja llevaba más de una década de noviazgo, tras haber pasado toda la adolescencia juntos. Consideraban que había llegado el momento de formalizar su relación, hacerla oficial, con sus seres queridos como testigos, en una ceremonia que se ha desarrollado este fin de semana. Pocos han sido los detalles que han logrado trascender del celo y el misterio con el que ha tratado la boda, pero desde ‘Daily Mail’ fijan en el enlace a estrellas de Hollywood como Chris Pratt, que es cuñado del novio, así como el actor Rob Lowe, entre otros.

Todos ellos fueron convocados al club de campo Gozzer Ranch, situado en la ciudad de Coeur d’Alene, en el estado de Idaho. Un enclave privilegiado, en una mágica ceremonia junto a un imponente acantilado con vistas a un precioso lago. Un lugar inmejorable para jurarse amor eterno e iniciar una nueva andadura para Patrick Schwarzenegger y Abby Champion, ya convertidos en marido y mujer.