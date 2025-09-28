“Me casé con una princesa Disney”: Benny Blanco celebra su boda con Selena Gómez

Benny Blanco y Selena Gómez celebraron ayer su boda en California, rodeados de familiares y amigos cercanos. La pareja compartió a través de redes sociales momentos especiales de la ceremonia, mostrando tanto detalles del atuendo como instantes espontáneos de complicidad entre los recién casados. La imagen del enorme velo de la cantante y las sonrisas de ambos frente al espejo destacaron entre las fotografías publicadas.

Además, Blanco mostró los anillos de matrimonio de la pareja y varios momentos íntimos, como abrazos en la cama del hotel donde se hospedaban y gestos de cariño capturados a lo largo de la jornada. En su publicación, el productor de 37 años describió a su esposa como una “princesa Disney de la vida real”, haciendo referencia al estrellato de Gómez en Disney Channel y a su icónica trayectoria en series como Los Hechiceros de Waverly Place.

Selena Gómez, por su parte, confirmó la boda con una publicación en Instagram, incluyendo varias fotos y clips de la ceremonia, con un simple mensaje que señalaba la fecha: “27/9/2025”. Las imágenes mostraban a la pareja abrazándose, tomándose de la mano y el ramo de flores blancas que acompañó a la cantante en su gran día.

Invitados, atuendos y celebraciones previas

La ceremonia contó con la presencia de varios invitados famosos, entre ellos Taylor Swift, amigos de toda la vida de Gómez, así como los coprotagonistas de Only Murders in the Building, Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd, y la socialité Paris Hilton. Para la ocasión, la pareja eligió atuendos de Ralph Lauren: Gómez lució un vestido con corpiño halter, detalles florales y una dramática espalda abierta, mientras Blanco vistió un elegante esmoquin negro con pajarita.

Las celebraciones previas a la boda incluyeron despedidas de soltero y soltera por separado. Gómez disfrutó en Cabo San Lucas con amigas, bailando y tomando sol en un yate de lujo, mientras Blanco festejó en Las Vegas junto a Lil Dicky y Marshmello en un club nocturno. La pareja había hecho pública su relación en diciembre de 2023 y seis meses después confirmó su compromiso, compartiendo imágenes de la propuesta de matrimonio en un picnic con su restaurante favorito, Taco Bell, y el anillo de compromiso de diamante talla marquesa.