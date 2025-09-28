Jennifer López se sincera sobre su divorcio con Ben Affleck: "Me ayudo a crecer cuando más lo necesitaba"

La afamada cantante y actriz Jennifer Lopez ha compartido detalles sobre su separación con el actor Ben Affleck, calificando el proceso como una etapa de transformación personal. En una entrevista emitida por CBS News Sunday Morning, la cantante se refirió al divorcio como “lo mejor que me ha pasado”, destacando el impacto positivo que ha tenido en su vida emocional y profesional.

La relación entre Lopez y Affleck ha atravesado distintas fases desde su inicio en 2002. Tras una primera ruptura en 2004, la pareja se reencontró en 2021 y contrajo matrimonio en julio de 2022 en Las Vegas, seguido de una ceremonia en Georgia. La solicitud de divorcio fue presentada por JLo en enero de 2025, alegando diferencias irreconciliables. "Porque me cambió", explicó Lopez. "Me ayudó a crecer como necesitaba crecer".

Durante la entrevista, la cantante explicó cómo la sincronización entre su vida personal y su carrera artística ha sido clave en este periodo. “Me siento más conectada conmigo misma que nunca”, afirmó, aludiendo a una etapa de redescubrimiento tras la ruptura.

La artista también mencionó que su nuevo proyecto cinematográfico, Kiss of the Spider Woman, ha sido una vía para canalizar sus emociones. Al recordar cómo trabajó en la película mientras atravesaba un período tumultuoso en su vida personal, la estrella nominada al Grammy declaró a CBS News Sunday Morning: "Fue una época muy difícil. Cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz, y luego, en casa, la cosa no iba bien. Y me preguntaba: '¿Cómo puedo trabajar con esto?'".

El filme, estrenado en el Festival de Sundance, representa su debut en una películamusical y rinde homenaje a su madre, Guadalupe Rodríguez. "Crecí viendo musicales. A mi madre le encantaban, así que vi todos los musicales imaginables", dijo la estrella. "Era una fanática, y también del cine, pero realmente amaba los musicales, porque le encantaba cantar y bailar entre los vivos, y a mí también".