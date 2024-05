La "dolce storia" entre Catherine Deneuve y Marcello Mastroianni

Entre las dos leyendas del séptimo arte, la historia comienza en el otoño de 1970, durante una cena en Londres organizada por el cineasta Roman Polanski. Al principio Catherine Deneuve no reconoce a Marcello Mastroianni porque aparece con la cabeza rapada (por necesidades de rodaje). Pero poco a poco la comida se convierte, según ha relatado la heroína de Peau d´âne (1970), "agradable, incluso alegre". El verano siguiente, los dos actores compartieron set en el rodaje de Liza, de Marco Ferreri, y la complicidad entre ellos ya es más que evidente.

"Fue su deseo común de no separarse lo que los convirtió en la pareja estrella de la película", se puede leer en Paris Match del 9 de octubre de 1971. Mastroianni interpreta a una especie de Robinson moderno que ha elegido vivir en una isla desierta con su perro. Una bella joven, vestida de blanco, viene a perturbar su soledad. "Es una historia romántica", dijo entonces. "Demuestra que en pleno siglo XX todavía podemos morir de amor", revela.

Entonces Deneuve estaba divorciándose del fotógrafo David Bailey y Mastroianni, casado con Flora Carabella, una actriz italiana que conoció cuando actuaba en la obra "Un tranvía llamado deseo". La pareja finalmente se separa en 1970, pero nunca se divorcia, debido a la cultura católica del actor. A pesar de este contexto poco propicio para el romance, Catherine Deneuvey Marcello Mastroianni no pueden evitar enamorarse.

Un año después, la pareja da la bienvenida a su hija Chiara. Se trata del segundo hijo de Marcello, que ya es padre de Barbara, fruto de su matrimonio con Flora Carabella, en 1951. En total, Catherine Deneuve y Marcello Mastroianni protagonizarán cinco películas. Dos años después del nacimiento de Chiara, Catherine Deneuve y su pareja se separaron. "Nuestra vida juntos terminó en un fracaso y... no me gustan los fracasos", dijo entonces la actriz. "No tener la misma educación, las mismas raíces, el mismo idioma, sí, tantos escollos...", pareció ser el motivo de la ruptura.

Los mejores amigos del mundo

Sin embargo, los dos actores se llevan bien y continúan criando a su hija juntos. Salvo algunos enfrentamientos. Chiara Mastroianni expresa su deseo de convertirse ella misma en actriz. Y está expuesto, una vez más, a reacciones encontradas. Por un lado, su madre "entra en pánico". Catherine Deneuve hubiera preferido que se convirtiera en "arqueóloga". Por otro lado, su padre estalla de alegría. "Cuando se lo dije, organizó una fiesta", confesó Chiara Mastroianni a The Guardian en abril de 2012. "Era como si tuviéramos un restaurante familiar y yo hubiera dicho que me haría cargo del negocio". A pesar de estos desacuerdos, Catherine Deneuve y Marcello Mastroianni permanecieron unidos hasta la muerte de este último. Un año antes de su muerte, elogió el "encanto" de su excompañero en las columnas de Gala . "Seguimos siendo los mejores amigos del mundo".