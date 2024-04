Eva Longoria se muda a España

Nunca ha ocultado la pasión que siente por España. De hecho, Eva Longoria tiene raíces asturianas, concretamente en Belmonte de Miranda. Pero si hay una localidad por la que siente especial predilección en nuestro país, es por Marbella, donde hace meses compró una villa de 1.531 metros cuadrados con piscina cubierta, sauna y gimnasio de última generación.). "Tenemos muchos dormitorios, porque es una casa de vacaciones y mi madre, mis hermanas y todos sus hijos vienen. Por supuesto, también tenemos una cocina grande. Me encanta la cocina, siempre es el corazón de la casa. Y la de aquí es la mejor de todas", contó para la revista "¡Hola!".

La actriz estadounidense vive desde hace años a caballo entre Estados Unidos y nuestro país donde preside de forma honorífica la Global Gift Foundation. Ahora, ha decidido abandonar Hollywood y mudarse con su familia en los próximos meses. La actriz de "Mujeres desesperadas" está casada con José Bastón, con quien tiene un niño, Santiago, de 5 años. Uno de los motivos que señala el portal estadounidense Page Six para el cambio de país es que el matrimonio no quiere que su hijo "sea absorbido por el ciclo de Hollywood. Quieren que viva rodeado de naturaleza".

No se trata de un cambo de residencia definitiva, ya que el matrimonio mantiene numerosos proyectos en Latinoamérica. Aunque Page Six ya ha publicado como seguro el traslado a España, no especifica si establecerán su centro de operaciones en Madrid o en Marbella, donde Longoria desarrolla la mayor parte de su agenda de verano. Tal y como recoge el "Daily Mail", Longoria y Bastón han puesto a la venta su mansión de Beverly Hills, de ocho habitaciones y por la que piden cerca de 18 millones de euros

"La primera vez que vine a Marbella, hace dos décadas, fue amor a primera vista. Me dije: 'Algún día viviré aquí'. Después creamos la Fundación Global Gift, y aquí es donde María Bravo y yo celebramos la primera gala", relató la actriz en una entrevista con la revista ¡Hola!

Recientemente, otro actor, Richar Gere anunciaba que se trasladaba a vivir a Madrid, junto a su esposa Alejandra Silva.