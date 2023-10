Matthew Perry, "el tipo que vivió la vida y amó bien"

El mundo entero llora la pérdida de un buen amigo. Matthew Perry, conocido por interpretar al divertido Chandler Bing en la exitosa serie «Friends», fue hallado sin vida en su jacuzzi de su casa de Los Ángeles pasadas las 16.00 horas (hora local) del 28 de octubre. El capitán Williams de la división de Robos y Homicidios comentó a los medios locales que podrán determinar las causas de la muerte en los próximos días, aunque se descarta un crimen y la presencia de drogas en la escena del suceso.

La mañana había transcurrido con normalidad para el actor. Tras hacer deporte, pidió a su asistente que hiciera unos recados, y cuando este regresó a la vivienda, se encontró con el fatal escenario. Poco después, la policía de Los Ángeles desplegó un importante dispositivo que incluía helicópteros y el cierre de la calle Blue Sail Drive para asegurar la privacidad de sus padres, John Bennett y Suzanne, que se trasladaron hasta la casa de su hijo en cuanto les informaron de la tragedia.

Al cierre de esta edición, ninguno de los otros protagonistas de "Friends" –Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer– se han pronunciado sobre la dolorosa pérdida de su amigo, pero sí lo han hecho otros actores como Maggie Wheeler, quien dio vida a Janice, una de las novias de Chandler: "Qué pérdida. El mundo te echará de menos. La alegría que trajiste en tu muy corta vida seguirá viva. Me siento bendecida por cada momento que compartimos". Incluso Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, le dedicó unas emotivas palabras, recordando que fueron compañeros en la escuela: "Su fallecimiento es impactante y triste. Nunca olvidaré las veces que jugamos en el colegio, y sé que la gente nunca olvidará la alegría que les brindaste. Gracias por las risas. Fuiste amado y te extrañaremos".

Las adicciones de Perry

A principios del año pasado, Perry publicaba "Amigos, amantes y aquello tan terrible", una autobiografía en la que se sinceró sobre los problemas de alcoholismo que sufrió durante años y que le llevaron a estar al borde de la muerte en varias ocasiones. "Me he gastado más de siete millones de dólares para intentar mantenerme sobrio. He ido a unas 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. He estado en rehabilitación 15 veces. He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte", relató.

En una de sus entrevistas más recientes, concedida en abril al periódico "The Times", Perry comentó que, tras su muerte, le gustaría ser recordado por todos "como un tipo que vivió la vida, amó bien, vivió bien y ayudó a la gente. Que la gente piense que encontrarse conmigo fue algo bueno y no algo malo". Sin duda, lo ha conseguido.