Paris Jackson revela que tiene el tabique nasal perforado por las drogas: "No consuman"

Paris Jackson confesó en enero de este sus problemas con las adicciones en su perfil de Instagram. "Hola, soy PJ y soy alcohólica y adicta a la heroína. Hoy se cumplen cinco años limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol y decir que estoy agradecida sería un eufemismo pobre... Porque esa gratitud es más de lo que se ve en la superficie. Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Es porque estoy sobria que puedo hacer música y tengo la oportunidad de experimentar la alegría de amar a mis perros y gatos. La sobriedad me ha ayudado a sentir mi corazón roto en toda su gloria", expresó en redes.

Consecuencias de las drogas

Sin tabúes, la hija de Michael Jackson se ha sincerado a lo largo de este último año sobre sus adicciones en diferentes entrevistas y, aprovechando su popularidad, ha convertido sus redes sociales en un altavoz para mandar mensajes de concienciación sobre las drogas y sus consecuencias.

En esta última ocasión, Paris ha mostrado en TiTok uno de sus problemas de salud que le ha provocado el consumo de estupefacientes. Tal y como ha desvelado la artista, tiene el tabique perforado por las drogas. "No consuman drogas, chicos", declara la joven enseñando el interior de su nariz. "Todos tendrán la experiencia que necesitan tener en la vida, no voy a decirle a nadie qué hacer, pero no lo recomiendo porque arruinó mi vida", confiesa.

Más de cinco años sobria

Después de haber tocado fondo, Paris Jackson presume en la actualidad de haber podido salir de las adicciones. En una reciente entrevista a la revista "Elle", la artista explicó por qué hablaba abiertamente de las drogas y la importancia de la salud mental. "¿Por qué no iba a compartirlo? Es mi experiencia vital. Y lo cuento desde mi perspectiva, no intento actuar como un profesional, porque no lo soy. Voy a terapia dos veces por semana desde hace tiempo, y he probado diferentes modalidades. Me implico mucho en mi salud mental", declaró. Centrada en su carrera musical, Paris Jackson asegura que "mi súper poder es la sobriedad. El único vicio que me queda es la oración".