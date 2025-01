El drama de Paris, la hija de Michael Jackson: "Soy alcohólica y adicta a la heroína"

Paris, la hija de Michael Jackson, se ha sincerado en su perfil de Instagram sobre sus problemas de adicciones. La actriz, que acumula más de 5 millones de seguidores en esta red social, se ha abierto en canal y ha desvelado que es "alcohólica y adicta a la heroína". La joven, de tan solo 27 años de edad, ha relatado el largo camino que ha tenido que recorrer para poder celebrar, por fin, que es una persona sobria.

"Hola, soy PJ y soy alcohólica y adicta a la heroína", comienza diciendo Paris en el post. "Hoy se cumplen cinco años limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol y decir que estoy agradecida sería un eufemismo pobre... Porque esa gratitud es más de lo que se ve en la superficie. Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Es porque estoy sobria que puedo hacer música y tengo la oportunidad de experimentar la alegría de amar a mis perros y gatos. La sobriedad me ha ayudado a sentir mi corazón roto en toda su gloria", explica la actriz, orgullosa de poder haber salido de sus adicciones.

"Gracias a la sobriedad hoy puedo llorar, puedo reírme, puedo bailar, puedo confiar. Gracias a la sobriedad puedo sentir el sol en mi piel y sé que está caliente. He descubierto que la vida es algo que sigue sucediendo, independientemente de si estoy sobria o no... Pero gracias a la sobriedad hoy me puedo mostrar como lo hago y aquí hay un pequeño vídeo de todo lo que ha sido posible debido a este proceso", celebra Paris. "Dios, no puedo creer que casi lo perdí todo", finaliza la joven.

En el vídeo aparece la hija de Michael Jackson bebiendo, fumando y llorando, mostrando su lado más oscuro. El post acumula más de 140.000 likes y se ha llenado de numerosos mensajes de amor hacia Paris por su fuerza y valentía. Paris Hilton o Cara Delevingne han sido algunas de sus amigas vips que han comentado la publicación.