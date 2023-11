La petición de Jennifer Aniston para honrar a Matthew Perry: “Él estaría agradecido”

El pasado 28 de noviembre se cumplió un mes desde que Matthew Perry perdió la vida en su casa de Los Ángeles. La muerte del recordado intérprete de "Friends" conmocionó a sus millones de fans en todo el mundo y el foco se dirigió hacia el resto del reparto, que guardó silencio durante días hasta que se sintieron preparados para pronunciarse públicamente sobre el fallecimiento de un buen amigo al que consideraban su familia.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Jennifer Aniston, que, junto a una fotografía en la que ambos aparecen riendo en el set de "Friends", escribió: "Él era parte de nuestro ADN. Siempre éramos los 6. Esta ha sido una familia elegida que ha cambiado para siempre el curso de quienes éramos y nuestro camino. A Matty le encantaba hacer reír a la gente. Y vaya si lo logró. Nos hizo reír a todos. Y él también rio mucho".

Ahora, la aclamada actriz ha vuelto a dirigirse a sus redes sociales para pedir a sus seguidores que cumplan con uno de los deseos de Matthew Perry. El actor dirigía una fundación para ayudar a todas las personas que han sufrido o sufren algún tipo de adicción, y Aniston ha animado a todos los fans a colaborar de alguna forma con la organización.

Aprovechando el típico Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, Aniston ha pedido "por favor uníos a mí y a la familia de Matty para colaborar con su fundación, que trabaja para ayudar a aquellos que sufren una adicción", y termina su ruego asegurando que "él hubiera estado agradecido por tanto amor".

En su libro autobiográfico, "Amigos, amantes y aquello tan terrible", Perry se sinceró como nunca sobre los problemas de adicción que sufrió durante la época en la que triunfaba con "Friends", recordando que incluso estuvo al borde de la muerte: "Me he gastado más de siete millones de dólares para intentar mantenerme sobrio. He ido a unas 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. He estado en rehabilitación 15 veces. He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte".