Daniela Blasco presenta "Te fuiste", su homenaje en español al tema "Last Christmas"

Después de un año histórico para su carrera —subcampeona del Benidorm Fest 2025 con “UH NANA”, más de 3,2M de streams en Spotify y presencia en los principales escenarios nacionales— Daniela Blasco cierra 2025 con un lanzamiento muy especial: “Te Fuiste”, su versión emocional, actual y profundamente personal del icónico “Last Christmas” de WHAM!

Daniela Blasco estrena “Te Fuiste”, su nuevo single y reinterpretación en español del legendario “Last Christmas” de WHAM! (1984), uno de los himnos navideños más influyentes de las últimas cuatro décadas. Con esta versión, la artista rinde homenaje a un clásico universal llevándolo a su propio terreno artístico: una mezcla de pop internacional, emoción contenida, una narrativa personal que resignifica por completo la pieza original y una producción marcada por los sintetizadores más ochenteros.

“Last Christmas" ha sido versionado a lo largo de los años por una amplia lista de artistas internacionales como Taylor Swift, Ariana Grande, Carly Rae Jepsen, Glee Cast, Backstreet Boys, Jimmy Eat World o Ashley Tisdale, cada uno con su enfoque característico. Sin embargo, la propuesta de Daniela destaca por reinterpretarlo desde una perspectiva emocional nueva y en español, construyendo una historia totalmente distinta alrededor de la Navidad.

Daniela explica: “Quería homenajear un clásico enorme, pero contarlo desde mi punto de vista. La Navidad tiene esa mezcla de luz y nostalgia, y yo quería cantar desde ese lugar donde algo aún duele aunque haya pasado el tiempo.”

La letra —escrita por Daniela Blasco y Felix Joan Muñiz— narra un reencuentro incómodo y emocional tras un año de distancia. Un amor que se marchó, una herida que sigue abierta y la contradicción de sentir todo intensamente justo en Navidad. Versos como “Te fuiste, me quedé sin tu amor / hace un año dolió y aún no sé qué pasó” conectan directamente con ese desamor que resur­gi­rá inevitablemente en estas fechas.

Musicalmente, la canción mantiene guiños al espíritu original pero desde una producción más moderna, envolvente y personal a cargo de Felix Joan Muñiz, Zeferiah, Edy Williams y Paco Rincón, con mezcla y masterización de Edy Williams & Paco Rincón (TopMastering).

Daniela añade: “‘Te Fuiste’ es una forma de cerrar el año mirando de frente a lo que dolió, pero también aceptando que forma parte de mí. Quería que sonara grande, emocional y sincera.” El lanzamiento viene acompañado por un videoclip rodado en plano secuencia en el Teatro Real Coliseo de Carlos III de El Escorial, un espacio histórico del siglo XVIII perteneciente a la Comunidad de Madrid.

Dirigido y producido por Franco Bustos & Mario García, el vídeo muestra a Daniela sola sobre el escenario, con un vestido rojo —símbolo inequívoco de la Navidad—, interpretando el tema con fuerza escénica y una iluminación que acompaña cada giro emocional. La pieza funciona como reflejo visual de la vulnerabilidad, la nostalgia y la honestidad del tema. El vestido y el estilismo en su conjunto ha estado a cargo de Alberto Murtra, Rubén Hernández Costura, Álvaro Vilares & Magrit Shoes.

“Te Fuiste” llega tras el mayor impulso profesional de Daniela Blasco. Su paso por el Benidorm Fest 2025, donde se convirtió en subcampeona con “UH NANA”, marcó un antes y un después: el tema superó los 3,2 millones de reproducciones en Spotify y la situó en el mapa musical nacional. Durante la primavera y el verano, recorrió distintos escenarios de Los40, conectando con miles de seguidores en toda España. Se subió al escenario del Coca Cola Music Experience 2025, reforzando su posición como una de las artistas jóvenes más prometedoras del pop actual.

A nivel mediático, Daniela consolidó su presencia como imagen de marcas como TresEmmè y Rimmel, entregó el premio musical en los Cosmopolitan Influencer Awards 2025, fue la encargada de abrir la gran final de la Copa Intercontinental de Futsal en Palma —un evento televisado y multitudinario— y cerrará el año protagonizando la portada de una importante revista de tendencias este mes de diciembre. Todo ello la posiciona como una de las artistas emergentes más potentes del panorama pop español.

“Te Fuiste” es solo el primer paso hacia una nueva fase artística. En 2026, Daniela lanzará una serie de singles que explorarán una faceta musical más madura, internacional y experimental, expandiendo aún más su sonido pop global sin perder la esencia que la caracteriza, camino que emprendió con "Popstars" al comienzo de este mismo otoño.