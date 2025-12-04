El lado más personal de Óscar Casas: su infancia junto a Mario Casas, su noviazgo con Ana Mena y más

Con el puente de diciembre a la vuelta de la esquina, son muchos los que buscan un plan sencillo pero entretenido con el que relajarse y desconectar del trabajo. Para estas últimas semanas antes de la Navidad, el actor Óscar Casas nos propone ir al cine para disfrutar de 'Me has robado el corazón', película que protagoniza y que se estrenará mañana.

De cara al estreno del largometraje, Casas se sentará esta noche en el plató de 'El Hormiguero', para someterse a una entrevista donde no solo hablará de lo que ha supuesto su participación en la cinta, sino también su vida y evolución personal. Aprovechando su aparición televisiva, hemos querido recopilar todo lo que sabemos sobre uno de los actores más populares de nuestro país.

El benjamín de la familia

Nacido en 1998, Óscar Casas es el pequeño de los cuatro hijos del constructor Ramón Casas y el ama de casa Heidi Sierra. Aunque todos son más o menos conocidos, el más célebre es el primogénito, Mario Casas, nacido en 1986, cuando sus padres solo tenían 19 y 17 años, respectivamente. Tras él vendrían Sheila, nacida en 1987 y Christian, nacido en 1992.

Mario Casas y Oscar Casas presentan "Mi soledad tiene alas" Pantallazo

Al igual que su hermano mayor, Óscar mostró predilección desde muy pequeño por el mundo de la interpretación. Entre sus primeras películas podemos encontrar 'Ángeles S.A.' o 'Fuga de cerebros' (protagonizada por su hermano Mario), aunque si hubo una ficción donde comenzó a despuntar, esa fue 'Águila Roja', mítica serie de RTVE donde se mantuvo durante 54 episodios.

Con veinte años de experiencia delante de las cámaras, el joven posee las tablas necesarias para abordar cualquier proyecto, sea cual sea. Por ejemplo, en 2023 protagonizó las películas dramáticas 'Últimas voluntades' y 'Mi soledad tiene alas', mientras que este año se estrenó 'El gran salto', serie biográfica en la que encarna al exgimnasta olímpico Gervasio Deferr.

Felizmente enamorado

Quizás no es consciente de ello, pero Óscar Casas conforma una de las parejas más populares del momento. Desde que se conociera su relación con la cantante malagueña Ana Mena, el actor y la estrella del pop se han visto muy enamorados. De hecho, compartieron vacaciones este verano con Mario Casas y su pareja, la 'influencer' Melyssa Pinto, quien ya ha demostrado llevarse genial con su 'cuñada'.

En la entrega de premios Glamour Women of the Year 2025, Casas recibió el premio a Hombre del Año, y no dudó en dedicarle el premio a Mena, quien también había asistido al evento. "También se lo dedico a esta chica tan guapa. Te quiero", afirmó el joven actor.