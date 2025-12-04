José María Almoguera, nervioso ante su inminente intervención del corazón: "Tengo un poquito de ansiedad"

José María Almoguera tendrá que ser intervenido del corazón. El marcapasos que lleva el hijo de Carmen Borrego desde hace 12 años ha presentado fallos y se encuentra esperando para ser operado de esta cardiopatía. Su madre, Carmen Borrego, no ocultó su preocupación en "Vamos a ver". "Es un problema de corazón grave con el que llevamos tiempo conviviendo", explicó la hija de María Teresa Campos.

Primeras palabras de José María Almoguera

José María Almoguera ha reaparecido ante las cámaras tras conocerse la noticia. Acompañado por su pareja, María "la jerezana", el hijo de Carmen Borrego ha atendido a los medios de comunicación, desvelando cómo se encuentra ante su inminente intervención cardiaca.

José María Almoguera y Carmen Borrego Gtres

Visiblemente nervioso, el nieto de María Teresa Campos se ha mostrado inquieto ante las cámaras. "Normalmente os atiendo muy bien, pero es que estoy con un poquito de ansiedad y no me apetece mucho hablar. En otro momento os atiendo encantado, pero ahora...", ha declarado el sobrino de Terelu al ser preguntado por su estado de salud.

Además, Almoguera ha reconocido que no sabe cómo se ha podido filtrar esta información en Telecinco, mostrándose igual de sorprendido que su madre, que negó haber sido ella la responsable. Al ser preguntado por su prima Alejandra y si se había puesto en contacto con él al conocer su revés de salud, el hijo de Carmen Borrego ha optado por guardar silencio. La hija de Terelu reveló que se había enterado de la intervención de José María en el trabajo y no dudó en desearle lo mejor.

El apoyo de Paola Olmedo, su ex

La exmujer de José María también se ha pronunciado sobre la intervención del padre de su hijo. Tal y como ha desvelado Paola Olmedo, Almoguera "está bien" y "es fuerte", a pesar de ser "una cosa bastante delicada y obviamente está nervioso porque al fin y al cabo es quirófano". Además, ha explicado que el hijo de Carmen Borrego "siempre ha estado con revisiones" porque es una persona "muy estricta" con este asunto.