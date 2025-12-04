Sheila Devil, ingresada de urgencia en el hospital tras un revés de salud

Malas noticias para Lourdes Ornelas, que una vez más tiene que estar a los pies de la cama de un hospital al lado de su hija. Sheila Devil, a sus 42 años, ha sido hospitalizada de urgencia y se encuentra bajo cuidado profesional, como así ha alertado ‘Diez minutos’ y ha confirmado ya su madre. La hija del desaparecido Camilo Sestoarrastra serios problemas de salud y adicciones, de los cuales no termina de recuperarse pese a los esfuerzos de sus seres queridos. Están desesperados y una vez más les toca aguardar en la sala de espera de un centro médico.

Sheila Devil, quien antes de su transición de género se hacía llamar Camilín, está en estos momentos ingresada en el Hospital Universitario de Puerta del Hierro de Madrid. Aunque la noticia ha trascendido ahora, lo cierto es que lleva ocupando una de sus camas desde hace unos días, como así ha confirmado su madre a Sonsoles Ónega en su programa de Antena 3. Lleva esta semana yendo y viniendo del centro médico en el que está su hija, como así ha sido captada por los compañeros gráficos. Se la ha visto muy preocupada.

Sheila Devil, ingresada en el hospital

Tal y como ha detallado Isabel Rábago en ‘Y ahora Sonsoles’, Sheila lleva ingresada desde hace unos días. Este miércoles se ha podido ver a Lourdes accediendo al recinto para estar en la habitación junto a su hija. “Entró directamente por urgencias. Está acompañada en todo momento por su madre. A día de hoy la situación es estable. Desean y esperan que en los próximos días le den el alta. Si ha habido complicaciones ya han pasado”.

Como ya sucediese hace unos años cuando la vida de la joven pendió de un hilo y se obró el milagro, de nuevo requiere de ayuda médica. Un ingreso hospitalario que parece que no reviste tanta gravedad como el anterior, pero que no deja de ser preocupante. Aun así, la madre siente cierta tranquilidad cuando su hija se encuentra en el hospital, pues aquí está en las mejores manos y cuando está fuera desconoce su estado y sufre por si se está cuidando o está cayendo en malos hábitos y peores compañías: “Lourdes la va a visitar todos los días, pero es verdad que está tranquila desde el punto de vista que está ingresada y controlada”.