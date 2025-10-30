Detenidos cinco sospechosos por la muerte por sobredosis del nieto de Robert De Niro

La Fiscalía de Nueva York ha anunciado la detención de cinco presuntos traficantes implicados en la muerte por sobredosis de Leandro De Niro Rodríguez, nieto del actor Robert De Niro. El joven, de 18 años, fue hallado sin vida en julio de 2023 en su apartamento de lujo de las Cipriani Club Residences, en el distrito financiero de Manhattan.

Según la investigación judicial, los arrestados formaban parte de una red de distribución de medicamentos falsificados que operaba entre adolescentes y jóvenes adultos de la ciudad. El esquema estaba dirigido por Grant McIver, Bruce Epperson, Eddie Barreto, John Nicolas y Roy Nicolas, quienes habrían organizado el suministro de miles de pastillas contrahechas que imitaban analgésicos recetados, pero contenían fentanilo, una sustancia hasta 50 veces más potente que la heroína.

Tres de los implicados, conocidos por los alias “Dizzy”, “Tea” y “John John”, fueron detenidos junto a Sophia Haley Marks, alias “Percocet Princess”, de 20 años, quien ya había sido señalada por su papel en la venta de narcóticos a través de redes sociales. Las autoridades sostienen que la organización mantenía una estructura jerarquizada, con intermediarios dedicados a distribuir dosis entre consumidores jóvenes de clase media y alta.

El fiscal federal Damian Williams declaró que se trata de “una red que operaba con total desprecio por la vida humana, vendiendo veneno bajo la apariencia de medicamentos seguros”. Los detenidos podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión por delitos de tráfico de drogas con resultado de muerte.

El Departamento de Justicia confirmó que la investigación se centra en rastrear las pastillas falsificadas que habrían llegado directamente a manos de Leandro. El joven fue hallado en su domicilio junto a una sustancia blanca en polvo y varios envases con etiquetas de medicamentos recetados. Los análisis toxicológicos determinaron que la causa de la muerte fue una sobredosis accidental de fentanilo. El caso vuelve a evidenciar la crisis de este opioide en Estados Unidos, responsable de más de 70.000 muertes al año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Las autoridades de Nueva York mantienen abierta la investigación y continúan analizando las posibles conexiones de esta red con otros puntos de distribución en el área metropolitana.

La muerte de Leandro, hijo de la actriz Drena De Niro y nieto del icónico actor de Taxi Driver, conmocionó al mundo del cine. Robert De Niro calificó la pérdida como “un golpe devastador para toda la familia”, mientras Drena compartió en redes sociales su agradecimiento por el apoyo recibido.