Palmas, flamenco y un bonito homenaje a Antonio Flores: la sorpresa que Elena Furiase preparó a su prima Paty en su boda

El pasado 28 de junio, las empinadas y estrechas calles de Jávea (Alicante) fueron testigo directo de una de las bodas más comentadas del verano, la de Paty Sánchez-Flores, nieta de Carmen Flores, hermana de La Faraona; y Javier Millet Ripoll, un joven y apuesto abogado que ocupa el cargo de asesor legal en American Magic, un equipo de vela estadounidense que aspira a competir en la Copa América.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la parroquia de San Bartolomé, sita en lo alto del pueblo, como cantó Lolita en su célebre “Sarandonga”. Por supuesto, la cantante no faltó a la boda de su prima, acompañada de otros familiares como Elena Furiase o Carmen Flores, abuela de la novia, que a punto de cumplir 89 años no dudó en celebrar por todo lo alto las nupcias de su nieta.

La fiesta posterior se celebró en Casa Santoja, en Dénia, a tan solo 20 minutos de Jávea, y cuatro meses después de aquel día mágico, Paty empieza a compartir algunos de sus recuerdos más especiales. Entre ellos, la sorpresa que Elena Furiase y el resto de sus primas le prepararon, animando a todos los invitados a entonar uno de los himnos de la familia, “No dudaría”, de Antonio Flores, versionada años después por su hermana Rosario.

“Como me dijo una de mis primas una vez: ‘si van a por uno, van a por todos…’, y eso es la familia. Mis primas se compincharon con Javi para darme esta sorpresa tan increíble, y cómo no, solo ellas podían inventarse la letra de una canción”, dice Paty junto al vídeo en el que Elena Furiase, Lolita Flores, otros invitados y los novios aparecen bailando a ritmo de palmas y temas populares de flamenco, como el que dice: “Que se le salen a mi primo Juan los billetes de la cartera”.

“No puedo estar más orgullosa de mi familia, ni más feliz de haber vivido un momento tan especial rodeada de las personas que más quiero”, comenta Paty sobre uno de los días más felices de su vida, en los que pudo estar acompañada de los suyos.

Furiase, por su parte, se ha delatado como artífice de la sorpresa: “Aquí la prima que lo dijo”, ha confesado antes de recordar a Paty lo importante que es para ella: “Te quiero”.