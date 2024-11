El diario de Amilibia: Que por avisos no quede

Leo: «La DANA ha reclutado más apóstatas del sistema que los casos de corrupción o las listas del paro». Cierto: se está perdiendo la fe en los políticos, las instituciones y los hombres del tiempo. Deberían ir pensando en diversos actos de contrición, pero no los veo yo muy animados. Todo lo contrario. Leo: «El Gobierno valenciano descarta las dimisiones: “No es una opción”, apunta». «La vicepresidenta Susana Camarero asegura que no es momento de abandonar a las víctimas». Tampoco de abandonar el cargo; antes monja de clausura. Parece que el mensaje de Feijóo es «resistir al menos hasta las Navidades» con la esperanza puesta, así es el PP, en los Reyes Magos. El mensaje resiliente ha irritado al Apolo de la Moncloa, que considera que el copyright de toda resistencia es suyo. «Copiando estrategias no vamos a ninguna parte», cuentan que grita el Apolo.

Desconozco si el «Manual de resistencia» comprende también un capítulo de avisos a la población afectada por catástrofes sobre su futuro o les aconseja encomendarse al santo Job. Leo: «200 vecinos de Lorca que perdieron sus casas en el terremoto tardaron más de 12 años en cobrar las ayudas públicas a la que tenían derecho». Un vecino de La Palma, la isla del volcán, que aún no ha recibido ni la mitad de lo que prometieron por la pérdida de su casa, dice: «Que se preparen los pobres de Valencia». Sí, y para prepararse a resistir, nada mejor que crear una comisión ciudadana que avise a la Administración de lo que le queda por pagar y a los afectados de lo que les queda por sufrir. Para que así no cunda el pánico y la sensación de que no tenemos arreglo.

El Apolo dice en Azerbaiyán que el cambio climático mata. Hombre, podría haber avisado desde la India.