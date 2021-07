Rocío Flores deja claro quién es su verdadera familia con esta foto de su abuela y de su “héroe”

Gente

Tras la controvertida emisión de la docuserie “Rocío: Contar la verdad para seguir viva” han quedado claros los motivos de la ruptura familiar entre los Carrasco y los Flores. Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y de Antonio David se ha visto en medio de una polémica que en algunos momentos le ha afectado más de lo que hubiera querido. Pero la colaboradora de El Programa de Ana Rosa, lo tiene claro. Para ella su verdadera familia son los Flores.

Así lo ha querido poner de manifiesto una vez más al publicar en su perfil de Instagram una imagen con “las personas que más quiere”, su abuela Luisa Carrasco y “mi héroe”, cariñoso apodo con el que se refiere a su padre y que no deja de ser una indirecta hacia su madre. Una instantánea que va acompañada de un claro mensaje: “Ohana”. De esta forma, la nieta de Rocío Jurado ha mostrado quién es para ella su verdadera familia.

Para Rocío Flores, su padre es un pilar básico en su vida y no va a dejar que nadie se interponga en la relación que siempre han tenido. Rocío Flores ha pasado unos días de descanso en la playa y pronto retomará su colaboración en Telecinco donde también ha empezado a trabajar Rocío Carrasco y con quien podría encontrarse cualquier día por los pasillos de Mediaset.

Ante esa posiblidad Ro lo tiene claro “mira, yo creo que las personas que me conocen saben perfectamente lo que haría. Ya lo dejo zanjado para esta noche y para mañana. Lo he pasado tan mal que no quiero saber absolutamente nada”. La colaboradora de Ana Rosa muy afectada comentó también en el programa que “yo no voy a volver a pasar por esto, bastante mal lo he pasado ya por este tema, bastante mal lo sigo pasando y yo no me quiero ver en la tesitura de cada vez que haya declaraciones yo tener que estar contestando. Yo siempre he respetado que cada uno haga lo que quiera con su vida y, por favor, ahora que se me respete a mí”.