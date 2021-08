María Escarmiento: “No hay casi referentes, pero las personas bisexuales existimos”

Gente

- ¿Qué queda de la María Villar que conocimos en Operación Triunfo 2018?

- Queda todo, soy la misma persona, no me siento nada desvinculada con lo que hice dentro ni con lo que he hecho desde que he salido. Me sigo sintiendo igual. Y no es una frase hecha.

- ¿Le molesta que a día de hoy le sigan etiquetando como «triunfita»?

- No me molesta nada. Si me fuese a molestar no me hubiera presentado a OT, yo creo que el programa ya tienen mucha importancia en la industria musical. Te pones a escuchar la radio y salen Aitana, Lola Índigo, Natalia Lacunza... yo estoy orgullosa de que sean mis compañeras y de haber pasado por el mismo sitio. Adoro a toda la gente con la que trabajamos allí y estoy eternamente agradecida. Lo tengo muy presente y lo digo de corazón.

- ¿La pandemia le ha servido para reafirmarse como artista o le han surgido dudas?

- He dudado, como casi todas las personas que nos dedicamos a esto. No sabíamos cuándo iba a terminar el parón realmente y dices «pues ya está, abro la panadería que siempre he querido abrir». Pero bueno, ponte tú a ser panadera, que seguro que luego es dificilísimo también (risas), así que al final te quedas donde estás y ya está.

- Si no fuese artista, ¿a qué le hubiera gustado dedicarse?

- Si no hubiera logrado cantar, seguro me dedicaría a algo relacionado con la música en algún ámbito... periodismo, «booker», festivales... Siempre iba a estar en este mundo.

- ¿Qué es lo más «loco» que le ha traído la fama? No se corte.

- La gira de OT. Cantar en el Palau Sant Jordi, cantar en el Wizink Center, en estadios, en sitios por toda España... en el momento es tan abrumador que no lo procesas y ahora lo pienso y digo «¡¿cómo es posible, había 17.000 personas?!». Es lo que todos habíamos soñado desde bebés.

- Sus letras hablan de amor y desamor «no tradicional», ¿cómo ve las relaciones actuales?

- Interesantes... Sigue habiendo mucha gente que tiene un amor tradicional así como lo entendíamos antes, pero yo siempre he avocado por desaprender ciertas conductas tóxicas que yo he vivido. Cuando escribo hablo de mi misma y me quiero decir cosas para acordarme y llevarlas a cabo. No es que tenga un gran conocimiento, pero lo que he ido aprendiendo me gusta plasmarlo. Lo hago por mí, pero si a alguien le gusta y le resuena, genial.

- ¿Por qué la bisexualidad se sigue manteniendo en un «segundo plano»?

- Total. Además no hay muchos referentes y es una cosa que se sigue cuestionando su mera existencia. Es como «no, si no existe» y bueno, lógicamente somos muchas personas las que nos sentimos así. Yo estoy tranquila y contenta con quien soy y a mi en mi día a día no me afecta, pero entiendo que haya gente que no tenga un privilegio como el mío, que les afecte mucho. Entonces... ánimo, existimos. No pasa nada, está todo bien.

- Estamos viviendo un momento clave para el feminismo, ¿qué opina?

- Nosotras estamos intentando hacer lo máximo que podemos y educar en la medida de lo que podemos a nuestro entorno y a nosotras mismas, pero sigue siendo muy complicado, pero hay muchos debates que siguen abiertos y está bien que estén y que son sanos... Hay cosas como, por ejemplo, el tema de Rocío Carrasco... antes no estaba en la televisión y ahora sí, aplaudamos eso y no nos agobiemos porque quedan muchas cosas... Todavía hay gente que no lo ve así, pero, poco a poco, lo que podamos ir avanzando será maravilloso.

- ¿Qué opina del virus Covid-19? ¿Usted se considera de la opinión de Miguel Bosé?

- No por Dios, ¡¿cómo voy a ser «team Bosé»? ¡Por favor, qué horror! Tú puedes opinar de que algo te parezca mejor o peor desde un respeto, pero hacer juicios de «esto existe o no existe», me parece que demuestra una gran ignorancia y un poco una estupidez. Yo estoy feliz de haberme vacunado.

- ¿Cuáles son sus próximos proyectos? He oído que está preparando un EP...

- He pensado en reunir las canciones que tengo hechas y sacar algo más largo que se pueda escuchar entero. Es lo que haremos si todo va bien, y espero que a finales de septiembre u octubre pueda salir.