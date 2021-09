Maribel Nadal, un verano entre islas

Gente

No ha sido un verano típico en el clan Nadal. Si las lesiones no hubieran hecho mella en Rafa, probablemente, la mayoría de la familia estaría disfrutando de las maravillas que ofrece una ciudad como Nueva York, sede del que es el último gran torneo de la temporada, el US Open, y al que el de Manacor renunció a participar por molestias. Pero más allá de la pandemia y de las restricciones a la hora de viajar, parece que ha cuajado en cada uno de sus miembros la idea de poner en valor lo nacional, lo de aquí, y hacer turismo por los rincones más cercanos. Y Maribel Nadal es buen ejemplo de ello. Optimista, risueña y bien rodeada, la hermana del tenista mallorquín se ha convertido en una de las mejores embajadoras de Baleares en las últimas semanas: Formentera, Mallorca, Ibiza y hasta la isla de Cabrera han sido protagonistas en su perfil de Instagram. Impagable promoción.

Tras visitar París el pasado mes de mayo, coincidiendo con la celebración del torneo de Roland Garros, y compartir cena de graduación de los alumnos de la Academia de Rafa Nadal en el restaurante Sa Punta de Son Servera, junto a su hermano, Mery Perelló, y la olímpica Ona Carbonell, Maribel Nadal, que forma parte del departamento de marketing de la Rafa Nadal Sports Center, daba la bienvenida al verano de 2021 con una espectacular imagen tomada en Cala Morlanda. La siguiente escapada tuvo lugar a principios de julio a Ibiza. Compaginando trabajo y ocio, algunas de las imágenes de su cuenta de Instagram nos muestran cómo Maribel comparte días de navegación junto a su prima, Roser Nadal, o escapadas con amigas tan fieles como Marieta Bennàssar o Catalina María. También se su supo gracias a sus stories, de una jornada náutica con Cabrera como destino final; en la isla, que está declarada como Parque Nacional Marítimo Terrestre, se pudo ver a la hija pequeña de Sebastián Nadal y Ana María Parera, caminar por los acantilados y llegar hasta el castillo en compañía de su cuñada y otros amigos.

Aunque sin duda, su viaje más divertido tuvo lugar a principios de agosto cuando se escapó con, quienes ella llama su “tripulación londinense” a Formentera. Puestas de sol, barco, playa y muchas ganas de fiesta con el director ejecutivo y financiero de Goldman Sachs, Eduardo González Palacios; con la fundadora de la firma ByMarmor, Mariló Marín o con Eliza Solomon, digital manager del Grupo Santander, entre otros. Ni rastro, eso sí, de Javier de Miguel, modelo madrileño con el que hace unos meses se le relacionó, pero su romance no llegó a cuajar. Hay que recordar que la hermana pequeña del tenista mantuvo durante seis años un noviazgo con Pep Juaneda, con el que compartía pasión por el deporte, el pádel y, sobre todo, por el golf y con el que acudió a la boda de Rafa y Mery. La razón de la ruptura no se desveló.

Lo cierto es que, aunque no hay constancia fotográfica en redes que confirme si Maribel y su hermano Rafa han pasado juntos algunos días de vacaciones este verano, sí hay imágenes de ambos por separado a bordo de la cubierta del lujoso catamarán 80 Sunreef Power Great White, propiedad del deportista manacorí, lo que hace sospechar que la familia Nadal ha podido relajarse unida en alta mar y ajena a miradas indiscretas.