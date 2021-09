Marina Conde: la diseñadora que estudió en el colegio de Leonor

Gente

Entrevista

Estos días no ha sido fácil hablar con Marina Conde, la diseñadora de La Condesa, autora de las chaquetas más conocidas y codiciadas de nuestro país. No solo era reclamada por los medios para conocer su experiencia como alumna del UWC Atlantic College, el actual colegio de la Princesa Leonor, sino también porque estaba volcada en su última colección, «Palermo, Palermo», una vía de escape a un año que la puso al límite: «2020 fue una pesadilla en la que me planteé cerrar la empresa. Pero al final se acabó convirtiendo en una historia de esperanza. El confinamiento nos pilló enviando la colección a las tiendas y vimos cómo los pedidos se cancelaban. Me puse a confeccionar mascarillas para una enfermera y mi equipo decidió quedarse. Entre todos sacamos el patrón y, gracias a las redes sociales, en unos días estábamos recibiendo tejidos, había costureras que nos ayudaban, gente que voluntariamente cogía su coche para traernos los materiales y Nacex nos regalaba los envíos a hospitales y residencias», recuerda.

La desaparición de La Condesa habría dejado huérfanas a muchos fanáticos de su trabajo como Isabel Preysler, Cristina Pedroche, Elsa Pataky, Dani Martín, Leiva o Nuria Roca. Pero, por suerte, la suya es una de las marcas más sólidas del panorama nacional con una identidad mediterránea que respeta al cien por cien la máxima de la casa de «más siempre es más»: «No consigo encontrar la inspiración en el minimalismo», reconoce.

–¿El éxito de sus chaquetas ha sido también una carga?

–Hubo un momento en el que no lo tenía claro, pero pasado el tiempo puedo decir con orgullo que es una ventaja. Es algo diferencial, así que prefiero centrarme en hacer las mejores chaquetas del mundo.

–¿La inspiración en Palermo resume sus ganas de viajar?

–Completamente. Diseñé esta colección en invierno y busqué construir una historia. Veníamos del confinamiento y tiré de mi álbum de fotos y de un viaje a esa ciudad. Para mí ha sido volver a uno de los lugares en los que he sido feliz.

–¿Se necesita contar historias en la moda?

–Es una de las cosas que más disfruto. Me invento mundos paralelos y vivo en ellos durante seis meses.

–¿Qué tal haber estudiado en el mismo colegio que la Princesa Leonor?

–No te puedes hacer una idea la de gente que me ha llamado. Para mí fue una experiencia que me cambió para siempre. Tienes 16 años, estás fuera de tu casa y solo tienes a tus amigos, no hay ningún familiar que te pueda proteger. Los alumnos están en un 70 u 80 por ciento becados y son gente que han pasado un proceso de selección en base a unos valores. Te ves rodeada de una gente espectacular, muy interesante y divertida de todas las partes del mundo.

–¿Cómo es la experiencia?

–Imagínate, estás en un castillo el siglo XIII. Además, cuando conoces la historia te impresiona todavía más. Perteneció a William Randolph Hearst, y por allí pasaron muchísimas personalidades: Chaplin, Errol Flynn. Tienes vistas al mar, hay una sala de reuniones con un techo de una iglesia renacentista.. El castillo de Harry Potter se queda corto.

–¿Y cómo es el primer día?

–Los nuevos acceden en el autobús del colegio, ya que nadie más les puede acercar ese día. Cuando bajas, los de segundo te están esperando y acuden a saludarte.

–¿Conserva amigos?

–Coincides con gente que han sido elegidos con los mismos criterios que te eligieron a ti. Es como estar rodeado de tus almas gemelas.

–Leonor coincide con Alexia de Bélgica, ¿usted con quién coincidió?

–Conmigo estudió uno de los herederos de FIAT, pero no sabes quién es quien hasta que no tienes confianza con ellos.