Del poder del amor de Esther Doña y el juez Pedraz a la deuda de María Teresa Campos con Bigote

La revista ¡Hola! recoge el primer posado oficial de Esther Doña y el juez Santiago Pedraz. La pareja cuenta su historia y un hechor sorprendente. “¡Aún no puedo creer cómo empezó! Creo que ya estaba escrito. Hace unos años, Carlos (Falcó) comentó en una reunión con amigos algo que me dejó perpleja: “El día que yo no esté, Santiago es el hombre que me gustaría para Esther””, relata la viuda del marqués de Griñón. Fue a finales de julio cuando todo comenzó y, hoy, apenas tres meses después y tras haber hecho correr ríos de tinta con su relación, dan un paso al frente: “Estoy aquí, al lado de Esther, porque estoy enamorado y no quiero esconderme. Cuando uno ama, quiere gritarlo a los cuatro vientos”. Estas palabras las pronuncia el juez Santiago Pedraz, un peso pesado en el mundo de la judicatura, un juez estrella en los tribunales, pero un hombre sorprendentemente sencillo, afable y discreto en las distancias cortas.

Un nuevo revés para Ana Obregón. Su padre, el empresario Antonio García, de 95 años, lleva varios días ingresado. Tras la dolorosa pérdida de su hijo, Álex Lequio, y de su madre Ana, la presentadora vuelve a estar preocupada por la salud de otro pilar fundamental en su vida. Antonio García lleva ingresado varios días en una clínica de Madrid por una infección, además de instalársele un marcapasos. Todo parece indicar que su recuperación es favorable. Tras pasar unos días en la unidad de cuidados intensivos del centro hospitalario, ya se recupera en planta.

Además, Mar Flores y Elías Sacal, juntos de nuevo. La modelo ha deslumbrado en Montecarlo, donde ha acudido a su emblemática Ópera para disfrutar de un recital de Andrea Bocelli. Sin embargo, Flores ha sorprendido durante su estancia en este bello enclave monegasco al reencontrarse allí con Elías Sacal, con quien ha sido fotografiada en el puerto de Mónaco antes de surcar las aguas de la Costa Azul.

Mar Flores y ElÌas Sacal FOTO: GEN/UGI ©GTRESONLINE

La revista Semana lleva a su primera plana a la madre de la Reina Letizia. Si hace unas semanas Paloma Rocasolano era noticia por su ilusión al conocer a su nuevo nieto, hijo de Telma Ortiz, esta lo es por estar enamorada. Rocasolano ha sido fotografiada por las calles de Madrid con su nueva pareja.

Paloma Rocasolano a su llegada al Teatro Campoamor

Además de la preocupación de Ana Obregón por el estado de salud de su padre, la revista recoge las imágenes en exclusiva de la fiesta de los Jurado. La familia se ha reunido para celebrar la victoria de Antonio David Flores frente a “Sálvame” y la denuncia de David Flores a sus dos progenitores. Semana publica las imágenes en las que se les ve como una piña y pletóricos ante las últimas noticias.

En Lecturas, Edmundo “Bigote” Arrocet es el protagonista. Tras su sonada ruptura con María Teresa Campos, el humorista chileno puso tierra de por medio. Ahora, ha decidido hacer frente a las críticas: “Se ha dicho barbaridades de mí, estoy cabreado y me duele”. Además ha afirmado que la veterana periodista mantiene una deuda con él. “Le presté 50.000 euros a María Teresa Campos y no se los voy a pedir”.

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet FOTO: KMJ/KMA GTRES

Además, la misma revista recoge el nuevo proyecto empresarial de Belén Esteban. Los malos resultados que su gazpacho obtiene de los expertos han hecho que la tertuliana vea peligrar su futuro como empresaria. De momento, vuelve a intentarlo con el lanzamiento de un nuevo producto: patatas fritas.

Antonio David Flores desvela en Diez Minutos su nueva estrategia tras su victoria judicial contra “Sálvame”. El padre de Rocío Flores está feliz después de que la justicia haya decretado nulo su despido de “La Fábrica de la Tele” y ésta le tenga que pagar más de 82.000 euros.

Además, las fotos exclusivas de Omar Montes y su nueva novia, Lola Romero, conocida como ‘”a Kardashian gitana”.