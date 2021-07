Mar Flores tiende un puente de oro a Elías Sacal; ¿Qué significa?

Gente

Mar Flores continúa con su vida tras su última ruptura sentimental con Elías Sacal. Lejos de mostrarse triste, la ex de Javier Merino, parece estar disfrutando de su soltería en París. Desde la ciudad del amor, no ha dudado en lanzar mensajes en clave a su ex, tras hacerse pública la ruptura y la traición de Sacal.

El empresario fue pillado en un lujoso establecimiento de Miami junto a la coleccionista de arte y viuda del magnate azteca Jorge Vergara, Rossana Lerdo de Tejada. Según la revista “Hola”, la pareja se había distanciado hacía tres meses. Así, Mar Flores se convertía en la penúltima de la larga lista de mujeres que ha conquistado el mejicano: la presentadora Marcela Cuevas, la periodista Adela Micha, la joyera Paola Saad, la empresaria Vanessa Serrano, la modelo Mar Flores y la última, la atractiva viuda, Rossana Lerdo.

Pero las pistas de la separación de la pareja podemos encontrarlas en el Instagram de Mar Flores, repleto de frases motivacionales y mensajes que habían pasado desapercibidos hasta el scoop del semanario español. El último mes, en sus redes sociales, desvela el carrusel de emociones que ha vivido Mar Flores en las semanas previas a descubrirse la traición de su novio.

Recién cumplidos los 52 años, el pasado 21 de junio, sus hijos le regalaban la actuación de unos mariachis para felicitarla. Mar compartía con sus seguidores el momento y, poco después, publicaba una imagen junto a un caballo en la que compartía lo primero que había pensado tras celebrar su aniversario: “Un año mas para amar y ser amado”. Nada parecía indicar que su historia de amor se había acabado.

Días antes, montada a lomos del mismo caballo, la modelo había compartido una frase sobre lo que espera de una pareja,: “Compañero de vida es alguien que sabe que no eres perfecto , pero te trata como si lo fueses”. Aunque el perfil público de Mar Flores es absolutamente profesional, con imágenes muy cuidadas en las que refleja su estilo de vida y en las que no hay ninguna referencia a su vida privada o familiar, no faltan reflexiones que muestran su estado de ánimo.

Entre ellas, destaca una frase que publicó durante un viaje a Venecia, hace justo un mes: “Haz un puente de oro para el enemigo que huye”. La modelo, que conoce bien la cultura italiana, tras estar casada con Carlo Constanza di Costiglione y mantener un polémico affaire con Alessandro Lecquio, utilizaba la acepción italiana de este conocido refrán. Pero era una de sus stories en la que, tras hacerse pública la ruptura con Elías Sacal, reflejaba su enorme decepción: “Perdona por pedirte peras, no sabía que eras un olmo”.

Rompió con Javier Merino para vivir su amor con el mejicano.

Se conocieron hace aproximadamente casi 5 años por amigos en común y oficializaron su romance en la celebración de los premios Princesa Grace en Mónaco, en octubre de 2016. Apenas habían pasado unos días desde que Mar Flores y Javier Merino anunciaran su separación cuando Elías Sacal llegó, oficialmente, a la vida de la modelo. Acostumbrada al escándalo, la tía de Laura Matamoros comenzaba un romance con un atractivo millonario que ha dado la vuelta al mundo pero que ha estado marcado por las constantes rupturas y reconciliaciones de la pareja, y se divorciaba de forma express del padre de sus cuatro hijos menores.

La distancia y la afición del mejicano a las mujeres hermosas serían la causa de que no haya prosperado la relación como ya ocurriera en 2018: “Elías y yo ya no estamos juntos, y es normal que se le vea con otras mujeres.-dijo imaginando que saldrían a la luz los deslices de su novio, aunque no fue así- Las relaciones a distancia son difíciles de llevar”. Pero, en esta ocasión, el empresario ha sido pillado “in fraganti” por los paparazzi en actitud cariñosa en Miami con Rossana Lerdo de Tejada y Mar no ha dudado en confirmar a su revista de cabecera el fin de su historia de amor con Sacal.

Una viuda joven, guapa y millonaria acapara el corazón de Elías Sacal

En junio del 2017, Rossana contrajo matrimonio con Jorge Vergara, padre de su única hija, en una discreta ceremonia en la casa del empresario en Guadalajara. Sellaban su amor en 2019, tras dar una segunda oportunidad a una relación que acabaría trágicamente con la muerte del empresario, después de una década juntos. Él era el dueño de uno de los equipos de fútbol más importante del país, las Chivas de Guadalajara, y fundador del próspero negocio dietético Omnilife.

Tras enviudar y heredar su inmensa fortuna, Rossana se ha mantenido alejada de la esfera pública, y apenas comparte aspectos privados de su vida en sus perfiles sociales. Al igual que sus parejas anteriores, Rosanna cumple con los requisitos de las mujeres que han compartido la vida del millonario: guapa, adinerada y famosa.

En los últimos días, tras a salir a la luz el romance, Rosanna ha evitado pronunciarse para confirmar o desmentir, de forma explícita, su relación con Sacal. Ambos han optado por el silencio en sus redes sociales aunque la bellísima viuda ha dejado ver que se encuentra feliz en esta nueva etapa de su vida: “Rodéate de personas que te enseñen que no existen límites, que tu mente es ilimitada. La felicidad es un estado interno y no importa dónde te encuentres”.