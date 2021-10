Rocío Flores se rompe ante la separación de Antonio David y Olga Moreno: “Seguiremos siendo una familia”

Gente

Da la cara

Ha sido una de las semanas más duras para el clan Flores-Moreno. El pasado miércoles 20 de octubre la revista ‘Lecturas’ publicó que Antonio David y su esposa se separaban tras más de veinte años de matrimonio, y desde entonces un aluvión de informaciones y especulaciones sobre la supuesta ruptura ha ocupado los principales medios de crónica social del país. El silencio de los protagonistas no ha ayudado en absoluto a esclarecer los detalles sobre el hipotético divorcio, pero por fin hoy Rocío Flores se ha presentado en su puesto de trabajo en ‘El programa de Ana Rosa’ y ha concedido las primeras declaraciones sobre la última polémica que ha sacudido a su familia.

“A mí me vais a perdonar, pero es una cosa que es de ellos, son los protagonistas. Voy a seguir respetando la decisión que ellos tomen y me voy a mantener al margen puesto que no soy quien para confirmar, desmentir o decir absolutamente nada que no digan los protagonistas”, ha comenzado señalando una visiblemente emocionada Rocío Flores. La joven ha estado a punto de romper en llanto al recordar “la presión mediática” a la que se ha visto sometida desde que se publicó la noticia de la supuesta separación de Olga Moreno y Antonio David Flores, el último escándalo que se suma al nefasto año para la familia a raíz de la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco.

Rocío Flores durante su intervención en 'El programa de Ana Rosa' FOTO: La Razón Mediaset

Aunque Rocío Flores no ha querido aclarar si “las cosas en casa” están “bien, mal o regular”, tal y como le ha preguntado Joaquín Prat, la mirada de la joven dejaba intuir que el clan no está pasando por su mejor momento. Eso sí, la nieta de la Jurado ha confirmado que su padre sigue viviendo en la casa conyugal, “obviamente”, desmintiendo así las últimas informaciones que apuntaban a que el ex guardia civil se habría mudado a un piso de soltero de Málaga.

Además, Rocío Flores ha querido dejar claro que “ante todo somos una familia”, sea cierta o no la noticia de la separación de Olga Moreno y Antonio David Flores, y lo seguirán siendo en el futuro pase lo que pase. “Independientemente de lo que pase dentro de un matrimonio, una familia somos y vamos a seguir siéndolo. Lo hemos sido siempre, eso es indiscutible”.