Los Flores lloran -y recuerdan- a Antonio Flores en su 60 cumpleaños

1995 fue un annus horribilis para la familia Flores. Aquel mes de mayo la voz de la matriarca se apagaba para siempre a consecuencia del cáncer que padecía, y solo dos semanas después de enterrar a La Faraona, su hijo Antonio también perdía la vida a la pronta edad de 30 años. Fue un duro golpe para todo el clan, que atravesó por aquel entonces un profundo bache del que le costó salir. Tal día como hoy, el cantante hubiera alcanzado las 60 primaveras si sus demonios no se lo hubieran llevado para siempre. Sus hermanas y demás seres queridos lo recuerdan y lloran al mismo tiempo.

“Feliz cumple, hermano. Sesenta años tienes. Aquí, en la tierra, en donde estás, treinta y tres. Te echo de menos, tú me conoces, sabes cómo soy y cómo siento, somos en tantas cosas iguales y en otras tan diferentes... Tu música sigue sonando, tu hija, Alba Flores, triunfa como actriz. Tu hermana Rosario es una artista irrepetible como era mamá. Tu sobrino Guillermo Furiase es un músico extraordinario. Elena Furiase, tú sobrina, también está consiguiendo profesionalmente lo que desea como actriz, y sobre todo me ha hecho abuela, tengo un nieto que flipas”, comienza diciendo Lolita Flores en su cuenta de Instagram, junto a una preciosa fotografía en la que aparece con el fallecido cantante.

Poco después, añade: “Tus sobrinos por parte de Rosario son lo más bonito que puedas ver, por dentro y por fuera, y todos tus amigos tu gente te echa de menos, pero nos consuela saber que estás con mamá y papá y que eres feliz, eso nos alegra a todos, feliz cumple Antonio, feliz día mi amor, me haces falta, en este momento de mi vida, más que nunca, quizás porque me estoy haciendo mayor, te quiero hermano, te quiero mucho, feliz cumple”.

Por su parte, su hija Alba Flores ha preferido no pronunciarse públicamente en este día tan especial y homenajea a su padre desde la intimidad. En cambio, en el pasado sí que ha compartido con el público algunos recuerdos con Antonio Flores. “De él valoraba la creatividad, la imaginación, el juego... Jugábamos a inventar cosas, porque a mí de pequeña me gustaba mucho la ciencia y él me estimulaba mucho esa parte. Me enseñaba lo maravilloso que es el mundo, la naturaleza...”, señaló la actriz de ‘La casa de papel’ en una entrevista con ‘ABC’.