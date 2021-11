María León: “No es fácil encontrar a una persona que te llene el corazón”

Gente

Entrevista

Fue de las primeras en aquello que, en un principio, se llamó «bloggera» y parecía que solo iba a afectar a la superficialidad de la moda y que hoy, sin embargo mueve gran parte de la industria del marketing y la publicidad. No reniega de su origen aristócrata, pero es hija de los marqueses de la Cañada y nieta de los que fueron condes de Lebrija y condes de Floridablanca, pero después de más de una década con mucha presencia en redes, María León Castillejo no necesita sus apellidos para ser una «influencer» reputada.

Es licenciada en Ciencias Medioambientales, pero ahora también ha empezado a estudiar Filosofía. Por eso, sabe que tener presencia fuerte en redes sociales, también tiene unos límites éticos. O sanos, según su terminología. De hecho, ahora es «coach» para la actividad digital sana a través de su proyecto Think2BU.

-¿Siempre quiso ser influencer?

-Nunca pensé en ello… La sociedad lo decide si es que lo que uno hace o dice deja huella.

-¿La frivolidad es un estado de ánimo o una postura política?

-La frivolidad es el estado en el que uno se encuentra cuando vive tan solo en la superficie y no practica la mirada profunda.

-¿Se puede ser fashionista sin interrupción?

-Si te quedas anclado en el interés por la moda, sí, pero hay mucho mundo más allá de la moda…

-¿Cuándo cayó enamorada de la moda juvenil?

-Cuando empecé a ponerme ropa de Don Algodón a partir de los 12 años…

-¿Barbie y usted se llevaron bien de pequeñas?

-Tenía alguna que otra y siempre acompañada de un Ken.

-Soy deportista y que practica yoga diariamente, tengo mi armario invadido de ropa cómoda y práctica. Y sí, he tenido unas crocs. Y te diré que te hacen sentir en la gloria. Cuando las llevas, la sensación es como dar un paseo por las nubes.

-«La elegancia implica renuncia». ¿A cuántas cosas ha renunciado usted para serlo tanto?

-La elegancia consiste en saber elegir bien. Pero no solo a nivel material, también en saber elegir la mejor conducta que te lleve a mejorar cada día como persona. Yo trato de renunciar a lo que sé que no me hace ningún bien.

-¿Soportó ir vestida de uniforme durante toda su infancia o tomaba lexatín infantil?

-Era cómodo no tener que elegir la ropa cada día. Eso sí, le daba mis toquecitos personalizados.

-¿Es usted su mejor creación?

-Yo fui creada gracias al amor de mis padres. Trato de pulir lo que ellos crearon, movidos por una Energía Superior, viviendo experiencias valiosas que me lleven a lograr mi ideal personal basado en Unidad, Bien, Verdad, Belleza y Justicia.

Coco Chanel dijo: «Una mujer debería ser dos cosas: elegante y fabulosa»…

-Una mujer debería ser buena persona ante todo.

También sentenció: «Nunca se está suficientemente delgada ni se es suficientemente rica».

-Esas sentencias no hagan tambalear la autoestima de nadie.

-¿Su prenda fetiche?

Las que consigo en mis viajes. Artesanales y originales y con las que apoyo a comunidades locales.

-No tengo fetiches.

-Es usted muy discreta a la hora de hablar de su corazón, pero permítame la licencia: ¿Ama o es de las que se deja querer?

-Dar y darse: una de las claves de la felicidad, al menos para mí. Cuando el amor es de verdad, libera creativamente y el alma. Me parece apasionante la gran aventura que supone conocer a otra persona de manera profunda y practicar con ella la generosidad para que la relación fluya. Y lo que más amuerma es que no es fácil encontrar a esa persona.