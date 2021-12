Famosos e influencers se dan cita en la fiesta más “efervescente” de Moët & Chandon

Gente

Esta noche Moët & Chandon ha celebrado su fiesta más “efervescente” en el Teatro Real de Madrid. Un escenario único al que jet set española, los personajes del momento e influencers que triunfan en redes sociales. En total más de 250 caras conocidas que junto a la firma de champán han querido dar la bienvenida a la Navidad de la mejor manera posible y brindar juntos por un próspero 2022.

“La efervescencia de Moët & Chandon es el símbolo que hemos elegido para celebrar las fiestas navideñas, un ingrediente especial de nuestros champagnes que transforman momentos personales de disfrute con nuestros seres queridos en inolvidables” dice Benoît Gouez, Chef de Cave de la Maison.

Paula Echevarría asiste a la fiesta que organiza Moët&Chandon Effervescence para celebrar la Navidad en el Teatro Real, a 2 de diciembre de 2021, en Madrid, España. PHOTOCALL;GALA;EVENTO;NAVIDAD;GENTE Raúl Terrel / Europa Press 02/12/2021 FOTO: Raúl Terrel Europa Press

El photocall se ha llenado de glamour y elegancia con algunos de los rostros del momento: Jamie Cullum, Paula Echevarría, Ana Boyer, María Pedraza, Álex González, John Kortajarena, Francisco Rivera, Lourdes Montes, Rossy de Palma, Nieves Álvarez, Esther Doña y Santiago Pedraz, Claudia y Eugenia Osborne, Ana Cristina Portillo o Victoria Federica, espectacular junto a Jorge Bárcenas, entre otros, se han dado cita para brindar con la Maison en una velada mágica.

Ana Boyer asiste a la fiesta que organiza Moët&Chandon Effervescence para celebrar la Navidad en el Teatro Real, a 2 de diciembre de 2021, en Madrid, España. PHOTOCALL;GALA;EVENTO;NAVIDAD;GENTE Raúl Terrel / Europa Press 02/12/2021 FOTO: Raúl Terrel Europa Press

Tras atender a los medios, los invitados han entrado por la puerta principal del emblemático edificio para dar comienzo a una cena placée en el escenario principal. Ramon Freixa, chef residente en el Teatro Real, ha abierto excepcionalmente las puertas del Teatro al chef 3 Estrellas Michelin, Mauro Colagreco -dueño del restaurante Mirazur, considerado el mejor del mundo en el año 2019 por The World’s 50 Best Restaurants- quien ha creado un menú exclusivamente para la ocasión.

Jamie Cullum asiste a la fiesta que organiza Moët&Chandon Effervescence para celebrar la Navidad en el Teatro Real, a 2 de diciembre de 2021, en Madrid, España. PHOTOCALL;GALA;EVENTO;NAVIDAD;GENTE Raúl Terrel / Europa Press 02/12/2021 FOTO: Raúl Terrel Europa Press

En tan exquisito menú de Estrella Michelin, compuesto por cuatro platos, no ha faltado el marisco, la carne, el chocolate y, por su puesto, cuatro variedades distintas de Moët & Chandon con las que poder degustar mejor cada uno de los manjares.

Esther Doña y Santiago Pedraz asisten a la fiesta que organiza Moët&Chandon Effervescence para celebrar la Navidad en el Teatro Real, a 2 de diciembre de 2021, en Madrid, España. FOTO: Raúl Terrel Europa Press

Actuación estelar de Jamie Cullum

Jon Kortajarena, demostrando su saber estar y sus dotes para la interpretación, ha ejercido como maestro de ceremonias dando el pistoletazo de salida a esta espectacular cena de gala. También ha sido el encargado de dar paso a la actuación de la noche: Jamie Cullum. Al piano y al ritmo de canciones míticas como ‘New York’ o ‘All I want for Christmas is you’, el británico ha arrancado el baile de los asistentes más VIPs, entre los que se encontraban Álex González y María Pedraza que, muy acaramelados, no dudado en seguir el compás de cada uno de sus temas.

Álex González asiste a la fiesta que organiza Moët&Chandon Effervescence para celebrar la Navidad en el Teatro Real, a 2 de diciembre de 2021, en Madrid, España. PHOTOCALL;GALA;EVENTO;NAVIDAD;GENTE Raúl Terrel / Europa Press 02/12/2021 FOTO: Raúl Terrel Europa Press

Posteriormente, la velada ha continuado con una fiesta en la que la modelo y cantante Laura Hayden se ha encargado de ejercer de Dj. Una noche llena de glamour, pero a la vez solidaria, por la que Moët & Chandon ha querido brindar uniéndose a su iniciativa benéfica “Toast for a Cause”. Ya que la Maison hará una donación a la ONG ambientalista internacional Greenpeace, dedicada a la preservación de la biodiversidad, demostrando su compromiso con la protección de los ecosistemas de la región de Champagne.