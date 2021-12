El fin de semana loco de Tamara falcó, caracterizada como protagonista de “Juego de Tronos”

Gente

Fiesta

Fin de semana de fiesta. Tamara Falcó y su novio, Iñigo Onieva, se han unido al cumpleaños temático de su gran amiga Luisa Bergel. La cumpleañera había organizado una fiesta al aire libre por todo lo alto inspirada en la popular serie “Juego de Tronos”.

Todos los invitados se citaban en el campo, ataviados y catacterizados para la ocasión con sus trajes y complementos que recreaban el universo fantástico reado por George R. R. Martin.

La marquesa de Griñón sorprendió a todos al emular a “la madre de los dragones” y se metía en la piel de la protagonista de las novelas y la serie fenómeno mundial, Daenerys Targaryen, mientras que su novio, con quien va afianzando su relación, hacía lo propio encarnando al personaje de Jon Nieve.

La ambientación no podía ser mejor, en npleno campo y además muy lograda, ya que no faltaba ni el Trono de Hierro, los Caminante Blancos, la popular banda sonora y su célebre grito de guerra Winter is coming.