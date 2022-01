Bustamante, sorprendido por el suspenso de su hija Daniella: “En casa del herrero...”

David Bustamante ha confesado el reciente enfado que ha tenido con su hija Daniella, fruto de su relación con la actriz Paula Echevarría. La adolescente de 13 años, que cursa Primero de la ESO, es muy buena estudiante como ha reconocido el artista en su visita a “La noche D”. Sin embargo, Bustamante ha revelado que hay una asignatura que se le ha atravesado y que es sorprendente. “Me va a querer matar, porque es lo contrario. Mi hija es un amor, me saca unas notas increíbles, pero... Regañina no. Es que en casa de herrero cuchillo de palo. Me ha suspendido música”, ha confesado el intérprete de “Cobarde”, añadiendo que le dijo que si necesitaba ayuda para mejorar se la pidiera a él que algo sabe sobre el tema. “No pasa nada porque el resto son todo sobresalientes, pero que la próxima vez le ayudaba yo a poner notitas en el pentagrama”, ha continuado diciendo David a Dani Rovira.

Bustamante siempre se ha sentido muy orgulloso de su pequeña, aunque reconoce que está en plena adolescencia y que es una etapa muy difícil. “Es una adolescente, tiene 13 años y es una cosa muy dura. Pero tengo suerte porque es una niña muy buena”, ha reconocido. Además, la relación que tienen entre los dos es muy buena, tal y como el cantante muestra en sus perfiles sociales donde es frecuente verles posando juntos. Además, durante su participación en MasterChef Celebrity , donde llegó a la final, confesó que había tenido que aprender a ponerse frente a los fogones tras su divorcio con Paula Echevarría porque no sabía ni freír ni un huevo para su hija.

Además, el artista ha explicado en el programa de TVE que Daniella es muy buena persona, que es verdaderamente lo que le importa. “Me da igual lo que quiera ser en la vida, pero que sea buena gente y que deje buen sabor en las personas que se vaya cruzando a lo largo de la vida”, ha reflexionado.