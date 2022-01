De Victoria Federica a la familia Bono: los famosos celebran el triunfo histórico de Rafa Nadal

Rafa Nadal ha hecho historia. Tras su victoria en el Open de Australia se ha hecho con su 21º Gran Slam, un hito que lo convierte en el tenista más premiado de la historia del deporte. El de Manacor se ha convertido en un héroe nacional y personas muy importantes de todo el mundo le han felicitado públicamente, incluso Novak Djokovic, su eterno rival en la pista: “Enhorabuena a Rafa Nada por la 21ª Grand Slam. Increíble logro. Impresionante siempre el espíritu de lucha que ha prevalecido otra vez”.

En nuestro país, las más altas esferas han hecho lo propio, y tanto el presidente de Gobierno Pedro Sánchez como el jefe de Estado, don Felipe VI, han mostrado su alegría ante el triunfo del deportista: “Vamos, Rafa” han repetido desde Moncloa y Zarzuela.

Victoria Federica celebra el triunfo de Rafa Nadal FOTO: vicmabor Instagram

Pero más allá de los líderes o jefes de Estado, otros tantos rostros conocidos de nuestro país también han celebrado la victoria de Rafa Nadal casi como una propia. Las redes sociales se han llenado de fotografías del tenista y el ambiente general es de orgullo. Incluso Victoria Federica, la hija de la infanta Elena, ha querido mostrar su felicitación al deportista en su cuenta de Instagram. Como su abuelo, el rey Juan Carlos I, parece que la joven es una gran admiradora del campeón del mundo.

La familia Bono celebra la victoria de Rafa Nadal FOTO: amelia.bono Instagram

Por su parte, los Bono han aprovechado que se encontraban celebrando una de sus típicas reuniones familiares para enviar todos juntos una sentida felicitación a Rafa Nadal. “¡Viva!”, han dicho junto a una imagen en la que aparecen los miembros más destacados del clan: Amelia Bono, José Bono (padre e hijo), Ana Rodríguez, Sofía Bono y Manuel Martos, que, pese a su ruptura con Amelia, sigue siendo uno más en la familia.

Miguel Ángel Muñoz tampoco ha podido resistirse a mostrar su orgullo ante la conquista de Rafa Nadal de su 21º Gran Slam. Eres el mejor de la historia del tenis. ¡Qué suerte poder disfrutar de tu carrera como deportista durante tantos años! ¡Gracias! No he conocido nunca a una persona con unas capacidades tan excepcionales como las tuyas y que, además, sea un tipo estupendo. Bravo por ti. Me alegro infinito de tu triunfo de hoy. ¡Me has emocionado mucho!”, ha expresado el actor, que parece mantener una relación más o menos cordial con el deportista.

En el caso de Bibiana Fernández, actriz y colaboradora de televisión, ha recordado a Rafa Nadal que toda España celebra su triunfo. “No puedo ni escribir... ¡Eres infinito!”.