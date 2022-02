Cepeda no atraviesa su mejor momento: “Llevo unos meses un poco descarriado con la vida”

Luis Cepeda no atraviesa por su mejor momento. “Físicamente estoy regular y mentalmente también”, ha confesado esta misma tarde en un directo de Instagram en el que ha desnudado su alma para sus más de 432.000 seguidores de la red social.

“Estoy aprendiendo que la salud mental es lo más importante. A veces el escudo que llevamos, el caparazón que parece indestructible, se rompe”, ha comenzado contando el ex concursante de Operación Triunfo. ”Llevo cuatro o cinco meses un poco descarriado con la vida, alejándome de mis amigos, saliendo de fiesta todos los fines de semana; y he estado malo estos cuatro días y me he dado cuenta que tengo que parar. En parte es un poco culpa de ese caparazón que se va rompiendo y que no lo sabes hasta que te pegas la hostia. Gracias a Dios tengo gente a mi alrededor que me lo dice y que sabe lo que dice”, confiesa.

“Hay gente que está aquí que, gracias por estar, por seguir aquí, y hay gente que te das cuenta de que se ha ido gracias al ‘hate’. Y oye, el ‘hate’ está de moda. Gente que ya no te escucha por el ‘hate’, por tuits virales, por cosas que se dicen de ti, por historias que trascienden más allá de la realidad... hay cosas que no tienen sentido en redes sociales. Yo no soy pederasta, me gustan las personas tengan 20, 30 o 40 años... he tenido novias de mi edad, de 32, 28, 25... y ahora de veinte. Hacer viral que yo sigo un patrón es ir a hacer daño, sinceramente. Hay gente que ya no me escucha por eso. ¿Me lo merezco? No lo sé”, reflexiona visiblemente molesto tras las últimas noticias que le relacionan con la influencer Andrea Dalmau.

Cepeda se sincera con sus fans y anuncia que “lo he estado pensando estos días en cama y el caparazón se ha ido a la mierda. Seguramente acabe yendo a un psicólogo para gestionar todo esto”, pero promete a todos aquellos que le apoyan que “estaré bien y disfrutaremos de todos los conciertos que vamos a tener”.

Un durísimo mensaje que ha conseguido que las redes sociales se vuelquen con el artista y le brinden todo su apoyo para salir adelante. El hashtag #CepedaEresSempiterno se ha convertido en Trending Topic y las muestras de cariño hacia Cepeda no han dejado de suceder tras su confesión más dura.