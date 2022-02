Marta Riesco muestra el antes y el después de su operación de nariz

Marta Riesco ha estado varios días ausente de ‘El programa de Ana Rosa’, para el que trabaja, y también en sus redes sociales, pero lejos de aclarar el motivo y sin ganas de seguir alimentando la polémica sobre su relación con Antonio David Flores, la reportera ha reaparecido en Instagram y se ha mostrado más sincera que nunca al hablar de su comentado retoque estético: su operación de nariz. Y es que según confiesa a EP, “no hay nada de lo que avergonzarse”.

Al parecer, y según relata en sus redes sociales, es un retoque estético al que se quería someter desde la adolescencia, pero no lo había hecho antes porque le daba miedo. “Yo tenía la nariz con la punta para abajo y era bastante grande. Nunca tuve ningún complejo, pero cuando entré a ‘El programa de Ana Rosa’ y empecé a verme en la televisión, me di cuenta de que cada vez me gustaba menos, pero como soy muy miedosa no se me pasaba por la cabeza operarme hasta que un día me animé”, cuenta la reportera.

El antes y después de la operación estética de Marta Riesco FOTO: Instagram

Aclara además, que no fue una rinoplastia sino una cirugía ambulatoria sin anestesia general que no duró más de veinte minutos, y que “fue el propio Doctor quien dijo que mi nariz me afeaba la cara y que lo mejor para mi, y para verme más guapa, era operarme”.

“Gané en seguridad y en confianza porque odiaba mi perfil y ahora ya no. Me sentí tan bien después de operarme que lo recomiendo mucho a todo el mundo que tenga un complejo. A los que seguís criticando mi físico os aconsejo que maduréis y seáis buenas personas y, a partir de ahí, os comeréis el mundo igual que estoy tratando de comérmelo yo”, aclara Riesco mostrando orgullosa su antes y después.