Marta Riesco, ¿nuevo fichaje de ‘Sálvame’?

Jorge Javier Vázquez ha visitado esta mañana el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para hablar de su aventura teatral, ‘Desmontando a Séneca’, una comedia donde se combina la personalidad del presentador con las enseñanzas morales de Lucio Anneo Séneca, todo a ritmo de proyecciones, música, filosofía y mucho humor. Una obra con la que el presentador de ‘Sálvame’ recorrió el país y ahora se asienta en el Teatro Reina Victoria de Madrid, asegurando que está “contento” con la gran aceptación del público. Y es que hasta la mismísima vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha disfrutado ya de la representación teatral.

Pero aprovechando su paso por el sofá “cuore” del programa de Telecinco en el que trabaja Marta Riesco, la supuesta pareja o ex pareja de Antonio David Flores, Jorge Javier ha querido hacer una petición al programa y se ha dirigido a su director en tono de humor: “¿Cuándo negociamos el traspaso de Marta Riesco? La quiero en mi programa”, decía entre risas bromeando con las clausulas del contrato de la reportera.

Jorge Javier Vázquez presenta 'Desmontando a Séneca' en Madrid FOTO: Sergio R Moreno GTRES

No sabemos si realmente Riesco recibirá una oferta formal por parte de ‘Sálvame’ para pasar a las tardes de Telecinco, pero lo que sí que ha querido dejar claro el catalán en su visita a ‘El programa de Ana Rosa’ es que echa mucho de menos a la presentadora y desea que vuelva “cuanto antes”. Y ha lanzado un bonito mensaje a Quintana deseándole una pronta recuperación.

La presentadora, que afronta su segundo cáncer de mama, motivo por el que hace unos meses se retiró temporalmente de la televisión, reapareció ayer en redes sociales para agradecer el apoyo recibido durante este tiempo con un mensaje: “Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio”. Con un libro en la mano y con muy buen aspecto Ana Rosa Quintana destaca que “esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos.