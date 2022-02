Courteney Cox: “Los retoques estéticos desfiguraron mi rostro”

Courteney Cox ha aprovechado la promoción de su nueva serie de terror “Shining Vale”, que se estrena el próximo 6 de marzo, para reflexionar sobre el paso del tiempo y las operaciones estéticas a las que se ha sometido. “Me siento como si fuera joven. Tengo muchos amigos que están en los 30 y no pienso en ello. Para mí, tenemos la misma edad hasta que me paro a pensarlo”, ha afirmado la actriz, de 57 años, en una entrevista para “The Sunday Times Style”.

La estrella de “Friends” ha reconocido que ahora se siente cómoda “pareciendo mayor”, pero que tuvo muchas dificultades para aceptar el paso del tiempo. “Hubo un momento en el que dices, ‘Oh, estoy cambiando. Me veo mayor’. Y traté de perseguir esa (juventud) durante años. Y no me di cuenta de que en realidad me veía realmente extraña con las inyecciones que cambiaron mi cara”.

Courteney Cox y sus compañeros de"Friends"

La intérprete ha dejado claro que se arrepiente de haberse sometido a tantos retoques estéticos que, prácticamente, “desfiguraron mi rostro y me convirtieron en alguien que no era”.

Courteney Cox, en los Brit Awards 2022. (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP) FOTO: Joel C Ryan Joel C Ryan/Invision/AP

Durante la entrevista, la actriz ha recordado que en una ocasión quedó impactada ante la oleada de comentarios sobre su rostro que se produjeron una vez que apareció en público tras haber pasado por el quirófano. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que tenía que parar.

A punto de cumplir los 60, la protagonista de la saga de películas de terror “Scream” asegura que “No me lo puedo creer. No hay nada malo en cumplir 60 años, pero simplemente no puedo creérmelo. El tiempo pasa tan rápido… No hay duda de que estoy más asentada, he aprendido mucho a lo largo de mi vida: qué disfrutar, qué intentar hacer más, qué dejar ir…”.