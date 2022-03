Isabelle Junot desvela cómo será su vestido de novia

Después de meses de rumores, finalmente el pasado mes de abril Álvaro Falcó e Isabelle Junot anunciaron su compromiso oficialmente. Después de dos años y medio de relación, la hija de Philippe Junot y Nina Wendelboe-Larsen y el hijo de Fernando Falcó y Marta Chávarri se darán el “sí, quiero” el próximo 2 de abril en el palacio de Mirabel, en Plasencia, una emblemática propiedad de la familia Falcó que data del siglo XV.

Pocos detalles se conocen de la que será una de las bodas del año. Lo que sí sabemos es que Isabelle Junot, ha confiado en Pronovias para el vestido de su boda.

Isabelle Junot FOTO: Pronovias

“Lo que más ilusión me hace de este proceso es poder diseñar mi vestido desde cero como lo estamos haciendo en Pronovias y, por supuesto, saber que tengo toda la vida por delante para disfrutar de la persona con la que me caso”, ha asegurado la joven en su visita a la boutique de la calle Velázquez en Madrid, donde esta mañana ha conocido la nueva colección “Endless Night” de The Party Edit, una selección de vestidos exclusivos para ocasiones especiales: “Me encantan los colores, los tejidos, estampados, lentejuelas y la alegría que transmiten”.

Isabelle asegura, además, que el vestido elegido para el día más importante de su vida es el de sus sueños ya que “lo más importante a la hora de escoger el vestido es sentirse cómoda y poder ser una misma”. “Creo que lo más guapa que puedes estar es preguntándote a ti misma qué es lo que realmente quieres”, aconseja Junot emocionada a tan solo un mes de su esperada boda por todo lo alto.