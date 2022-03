El “look” chandalero de Kiko Matamoros del que todo el mundo habla

Acostumbrados a verle vestido con chaqueta y vaqueros en sus intervenciones televisivas, ha llamado la atención, y provocado más de una risa, el “outlook” chandalero con el que ha posado Kiko Matamoros en redes. Es conocida la afición del colaborador de “Sálvame” a hacer deporte pero nunca había posado de esta guisa. Un “outfit” que ha provocado mucho juego en las redes sociales y que el propio Matamoros ha tomado con su mejor humor.

Pero la intención de Matamoros no era, evidentemente, posar en chándal, sino mostrar su última adquisición, un nuevo y original mueble para su nueva casa con Marta López , y al estar en un ambiente relajado, no ha dudado en posar con su ropa más deportiva y desenfadada.

“Desmiento mi incorporación a los All Blacks”, dice Kiko en alusión a la selección de rugby de Nueva Zelanda, cuyo logo se estampa en su sudadera, escribe junto a la imagen con su penúltimo diseño moviliario, realizado por @roger_alva.

“El mueble y tu sois bonitos”, “enorme Matamoros ‘tas’ como un toro” o “portentoso”, son algunos de los mensajes que le dedican sus fans en redes.

A sus 65 años, Matamoros mantiene una forma física envidiable y su éxito profesional en televisión, donde se mueve como pez en el agua, le han forjado la imagen de “incombustible” de Telecinco, donde sus intervenciones no dejan de crear polémica. Un lugar no apto para todos los públicos en el que Matamoros ha encontrado su hogar. «Me quiero morir trabajando en la tele y si no es ahí, donde sea, pero con las botas puestas», confesaba hace unos días a la revista «Lecturas». Lejos de esconderse, el colaborador disfruta su profesión y la fama que le comporta.