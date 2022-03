La deuda millonaria que ahoga a Paz Padilla

La humorista Paz Padilla se recupera aún de su despido fulminante de Mediaset. Padilla tiene que hacer frente además a otros asuntos económicos complicados como es el pago de una deuda millonaria asumida por una inversión inmobiliaria.

La presentadora debe asumir el pago de dos hipotecas que suman en total 860.000 euros, una cifra que le produce más de un quebradero de cabeza, sobre todo, tras su salida del grupo Mediaset. El futuro se presenta complicado para Paz Padilla, tal y como informa “Lecturas” en su nuevo número ya en los kioscos.

Paz Padilla firmó ambas hipotecas en 2021, cuando nada hacía presagiar su despido enTelecinco. La gaditana contaba con su suculenta nómina y acababa de firmar un contrato de larga duración, de cuatro años más en la cadena, gracias al que habría podido hacer frente a estos préstamos. Una de las inversiones fue destinada a la compra de un ático en Cádiz, de 300 metros cuadrados, con cuatro terrazas y vistas al mar.

“No me va a faltar el trabajo. Me da igual ser presentadora o fregar”, afirma Paz, que empezó como auxiliar de enfermería. Por el momento, se ha refugiado en su obra de teatro.

Vista judicial

Fuentes judiciales aseguran a El Confidencial Digital que el proceso se celebrará el próximo 31 de mayo a las 9.10 horas de la mañana en el Juzgado de lo Social nº47 de Madrid. Minutos antes del juicio, ambas partes se darán cita en “el acto de conciliación que marca la ley” para ver “si las partes llegan a un acuerdo” extrajudicial. Según contó la abogada Maica Vasco, Paz Padilla pide con su demanda “que se declare la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales y, subsidiariamente, para el caso de que el juez considere que el despido no es nulo, la improcedencia del despido”.

De este modo, la expresentadora de “Sálvame” estaría “pidiendo una indemnización adicional por un importe de 20.000 euros” porque, además de la vulneración de derechos fundamentales, considera que “se le habría vulnerado su derecho a la libertad de expresión”.