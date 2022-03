Paz Padilla sobre “Sálvame”: “Solo puedo agradecer a Mediaset el que me hayan dado estos 13 años”

Hemos pasado de no saber nada de ella a tener a Paz Padilla de nuevo en televisión. Si tras su despido de Mediaset, parece que se había concentrado en su obra de teatro “El humor de mi vida”, esta semana ha tenido dos intervenciones en dos programas de TV3. Primero fue “Tot es mou”, en el que dejó claro que a todo el mundo lo despiden tarde o temprano, pero “tengo la conciencia muy tranquila”, todo al tiempo que está pensando en demandar al grupo y lidia con el olvido de sus compañeros de “Sálvame” tras su espantá.

Este sábado volvió a TV3 para hablar del teatro y de su paso por “Sálvame” en “Preguntes Frequents”, pero sorprendentemente sólo tuvo palabras de agradecimiento. “Yo en ‘Sálvame’ si me estás hablando de eso he aprendido muchísimo. Y solo puedo agradecer a Mediaset el que me hayan dado estos 13 años en los que yo he crecido mucho profesionalmente creo y personalmente también», contestó a la pregunta directa de su despido.

Aseguró qeu todo tiene que ver con el carácter del programa: “Porque en ‘Sálvame’ lo vuelvo a decir, no hay ni un solo guion, lo que sucede sucede”. ASí explicó que presentador y colaboradores, “cuando lloran, lloran, cuando reímos reímos y cuando se cabrean se cabrean. Y todo lo que sucede allí es verdad, todo es verdad”. Reiteró que “cuando trabajas con la verdad trabajas en un programa donde aprendes muchas cosas, aprendes a entender, aprendes a tener paciencia, a tener compasión, a amar. Yo he aprendido muchísimo”.

En la línea de sus declaraciones tras la muerte de su marido, Padilla cree que “yo en esta vida todo lo que me sucede le doy las gracias, aunque sea muy triste porque siempre aprendes algo”. Y aplica este principio a todo: “Dicen que somos el resultado de nuestras tragedias, soy quien soy a todo lo que me ha sucedido en la vida y a todo donde he estado porque de todo he aprendido, hasta lo que no quiero y hasta lo que no tengo que hacer”.

En un futuro más cercano su vida transcurre feliz con la obra de teatro que tiene de gira: “Ahora soy muy feliz en el teatro. Lo importante es estar a gusto. A mí el cariño del público y hacer reír me gusta porque me gusta hacer feliz a la gente”.