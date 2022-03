‘Operación Triunfo 3′: la enfermedad de Vicente Seguí que le obliga a retirarse de la música

Corría el año 2003 cuando se le pudo ver por primera vez en la pequeña pantalla. Vicente Seguí se convirtió en uno de los concursantes de la tercera edición de ‘Operación Triunfo’, y su talento en la música le llevó a ganar el concurso. Desde entonces, se ha ganado la vida gracias a su arte, pero el cantante acaba de anunciar se se retira temporalmente de los escenarios a consecuencia de una enfermedad que se le ha diagnosticado. “Hasta pronto”, ha señalado en su cuenta de Instagram, junto a una imagen en la que posa frente al mar.

Además, Vicente Seguí se ha dirigido a todos sus fans y seguidores, esos que lo han acompañado a lo largo de casi dos décadas que lleva en la música. “Este mensaje a muchas y muchos de vosotros os dará igual, pero está escrito, en concreto, para todas y todos los que me habéis dado cariño, amor, compañía y apoyo, entre otras muchas cosas ‘buenas’ durante casi 20 años. Estoy enfermo y necesito curarme”, ha comenzado explicando. Aunque no ha querido indicar de qué dolencia se trata, parece que su recuperación va para largo: “Voy a dejar la música, de momento totalmente, y no sé si en un futuro podré retomarla desde un punto de alegría pura y verdadera”.

Vicente Seguí quiere estar tranquilo durante una buena temporada, centrándose solo en su recuperación. De hecho, ha pedido a toda la gente que le quiere que ni siquiera se ponga en contacto con él: “Los que me queréis, yo ya sé que me queréis, lo demostrasteis durante mucho tiempo y seguís haciéndolo, así que no es necesario que os lamentéis por mí, y en la medida de lo posible, os pido por favor (casi suplicándolo), que no me mandéis mensajes ni me llaméis (sobre todo por el móvil, a todos aquellos que tenéis mi número de teléfono, si veo que no tengo los resultados que necesito por el móvil, tendré que bloquear muy a mi pesar, pero si es así no te lo tomes como un ataque a tu ayuda y persona, es simplemente para mi supervivencia)”.

Por último, ha aclarado que será él mismo quien se ponga en contacto con sus seres queridos cuando así lo considere: “Cuando os necesite, os buscaré, y si vosotros me seguís queriendo buscar y encontrarme, así será, y si no, no pasa nada, os deseo lo mejor a todas y todos y mucha felicidad para todos los que tenéis los corazones puros. Os quiero y eternamente agradecido por todo lo bueno y mágico”.