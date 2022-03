Elena Furiase, harta de la “broma” cada mes de abril desde 2009: “Dejadme en paz”

Trece años han pasado desde que Elena Furiase viviese su momento televisivo más viral. Y es que su participación en ‘Password’, el concurso de Cuatro presentado por Luján Argüelles, dejó un divertido momento para la posteridad que todo el mundo recuerda como “abril-cerral”, pasando así a la historia de la televisión.

Mañana, 1 de abril, pasado 2 de cerral.

Elena Furiase#BienvenidoAbril pic.twitter.com/deS35HjnRm — Manel Márquez (@manelmarquez) March 31, 2022

Por ello y cada mes de abril desde entonces, la actriz se convierte en Trending Topic, ya que las redes sociales se llenan de memes de aquel cómico momento. Hay quienes han bautizado, incluso, el 1 de abril como el Día Internacional de Elena Furiase. Un gesto que, aunque harta de la “broma”, la hija de Lolita trata de tomarse con humor año tras año.

Así, demostrando su gran sentido del humor, la actriz ha colgado un vídeo en Instagram con un claro mensaje a aquellos que ya se empiezan a adelantar con la broma: “Igual que ‘the winter is coming’ os digo que abril is coming, lo sé, soy más consciente que nadie. Ya me estáis empezando a enviar mensajitos, lo sé, lo conozco, lo hice yo. No pasa nada, tranquilos... vamos, no lo hice, lo viví”.

El 31 de marzo no es 31 de marzo sin las stories de Elena Furiase hasta el coño de la vida pic.twitter.com/400O9LbvyC — Bryan (@BryanMxrt) March 31, 2022

“Que no hace falta que me lo enviéis, que han pasado trece años, que soy consciente de ello. Y sobre todo, mis amigos y amigas: tampoco me lo enviéis al WhatsApp, que vosotros tenéis más delito, cabrones y cabronas. Os quiero, que tengáis un feliz abril. Dejadme en paz”, asegura Furiase en tono cómico.

De esta manera, la nieta de Lola Flores se prepara para la lluvia de memes de mañana, día 1 de abril.