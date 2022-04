Antonio Resines vuelve al trabajo tras el Covid por el que pasó ingresado 40 días

Antonio Resines ha vuelto al trabajo para presentar su último proyecto, ‘Sentimos las molestias’. Una comedia que se estrena en Movistar+ y que el popular actor protagoniza al lado de otros grandes de nuestro país como Miguel Rellán o Fiorella Faltoyano.

Completamente recuperado del Covid que a punto estuvo de costarle la vida y por el que pasó 40 días ingresado en un hospital madrileño, el actor ha atendido a los medios con la simpatía y humor que le caracteriza, confesando que tras salir del coma, estuvo cuatro días pidiendo perdón porque durante su ingreso, insultó a todo el mundo. “Era porque como estaba bajo los efectos de las drogas curativas, luego pedía perdón porque decía lo que se me pasaba por la cabeza. Yo no sabía exactamente dónde estaba... Estás como colocado. Yo digo burradas normalmente, pero confundía a la gente. Podría pensar que ella era una agente infiltrada del mossad que me perseguía y la empujaba para que se fuese. Tremendo”.

Antonio Resines, Fiorella Fantoyano, Melina Matthews y Miguel Rellán posando durante la presentación de su nueva serie 'Sentimos las molestias' de Movistar+, a 04 de abril de 2022, en Madrid (España). FOTO: Antonio Gutiérrez Europa Press

Y es que reconoce que “lo he pasado bastante mal pero nada comparado con otra gente. Dentro de lo malo he salido del coma, pero estaba en coma; hay otra gente que no está en coma y sufre y lo pasa muy mal y gente que se muere y es consciente de que se están muriendo... yo de eso nunca no fui consciente. Me enteré después de que estuve a punto. Hay momentos que lo pasas muy mal y no sabes cómo solucionarlo porque no puedes hacer mucho. Pero bueno, aquí estamos”.

En la actualidad, dos meses después de recibir el alta, Resines se encuentra muy bien y, asegura, no arrastra ninguna secuela además del uso de una muleta “porque cuando hay escaleras y eso todavía me cuesta... es una cosa genética que tengo pero no pasa nada”.