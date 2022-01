Tamara Falcó e Iñigo Onieva, así han empezado el año

Después de pasar las Navidades con sus respectivas familias, Tamara e Iñigo se han reencontrado para pasar los primeros días del año con unos amigos en un destino paradisíaco y Covid Free: República Dominicana. La hija de Isabel Preysler ha volado desde la cercana Miami, ciudad en la que se han reunido con sus hermanos por parte de madre, mientras que Iñigo, acompañado de unos amigos, lo hacía desde Madrid.

La propia Tamara subía las primeras imágenes del 2022 en Casa de Campo, la urbanización privada más lujosa de la isla que se sitúa en La Romana. Allí se celebra todos los años una gran fiesta para dar la bienvenida al Año Nuevo que congrega a infinidad de famosos y socialités de todo el mundo que, tras pasar la noche de fiesta, continúan la celebración en barco, fondeados en las aguas turquesas de la bahía en la que se dan cita el primer día del año. Un planazo al que se ha sumado este año la Marquesa de Griñón a la que hemos podido ver junto a su chico y otra pareja de amigos, disfrutando de las cálidas temperaturas del Caribe.

Aunque se desconoce si se alojan en alguna de las lujosas villas de La Romana o en alguno de sus hoteles, el grupo de amigos se ha dejado ver por la urbanización, a la que sólo pueden acceder residentes o quienes tengan reserva en alguno de sus hoteles o restaurantes, así como a los propietarios de los barcos de recreo que se encuentras en el puerto deportivo de La Romana.

Además de las imágenes que han subido a sus redes sociales Tamara y su novio, en las que no ocultan su ubicación, hemos podido ver las fotografías y vídeos que ha hecho públicas una de las mejores amigas de la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó en la paradisíaca playa Palmilla, en el Parque Nacional del Este, inaccesible por tierra, lo que le convierte en un destino muy tranquilo al no ser posible llegar allí si no es en barco.