Muere por un derrame cerebral, Carolo, el hijo de Terele Pávez

Carolo Ruiz, hijo de la actriz Terele Pávez, ha fallecido a los 49 años, así lo ha anunciado la cuenta oficial de Instagram de los Premios Pávez. “Hoy es un día muy triste para toda la familia de los Premios Pávez”, han comenzado diciendo.

“Lamentamos comunicar el fallecimiento de Carolo Ruiz, hijo de nuestra querida madrina Terele Pávez. Desde los Premios Pávez queremos destacar la gran disposición y compromiso que siempre tuvo con nuestra organización y con nuestra ciudad Talavera de la Reina.”, continúa el comunicado.

Carolo fallece solo cinco años después que su madre, quien nos dejó de fora repentina por un derrame cerebral a los 78 años de edad.

“Echaremos de menos su calor, su generosidad, amabilidad, cariño y toda la energía aque desprendía hacia este humilde festival. ¡Buen viaje compañero!”, ha dicho la organización en relación a Carolo.

Santiago Segura ha sido uno de los muchos compañeros de profesión de su madre que ha querido despedirse de él con un post en Instagram.

“Esas bofetadas que te da la vida con la mano abierta, con fuerza, como diciendo, -no estés tan tranquilo chato, que esto es así-. Y te quedas con cara de gilipollas, porque Carolo era de las personas más amables y dulces con las que uno se puede encontrar … y tenía 49 años”, ha dicho en su Instagram.

Terele Pávez recibió el Goya por la “Mejor interpretación femenina de reparto”, por su trabajo en la película “Las Brujas de Zugarramurdi”. “Adoraba a su madre, y ella a él. Esa devoción del uno por el otro era envidiable. Esa gente que no corta con el cordón umbilical porque no quiere, porque no le da la gana y porque cuando es tan bonita y amorosa… ¿Qué relación puede superar la conexión madre e hijo?”, decía en una publicación exclusiva en su red social.

