Muere Jesús Mariñas: todos los detalles de su preparado último adiós

La prensa del corazón está de luto. Jesús Mariñas, uno de sus máximos representantes, ha perdido la vida a los 79 años a consecuencia del cáncer de vejiga que padecía. No solo sus seres queridos y pareja, Elio Valderrama, lamentan profundamente su pérdida, sino que buena parte de la opinión pública llora el fallecimiento de uno de los periodistas de la crónica social que más momentazos y citas célebres ha regalado a la cultura popular, empezando por su mítico “que te calles, Karmele”.

Su último adiós, tal y como LA RAZÓN ha podido confirmar, será discreto y sin grandes pompas. De hecho, ni siquiera se establecerá una capilla ardiente en el tanatorio, a voluntad del propio Jesús Mariñas. No habrá ‘desfile’ de rostros conocidos, compañeros y periodistas llegando al sepelio, evitando así que su marcha se convierta en un espectáculo retransmitido, como ha ocurrido en otras ocasiones. El escritor será incinerado, y su último deseo fue que sus cenizas se esparzan junto a los restos mortales de su madre, en La Coruña. Estuvieron muy unidos hasta el momento de su muerte, y ahora que vuelven a encontrarse, Mariñas quiere descansar eternamente junto a ella.

Jesús Mariñas en una imagen de archivo FOTO: JL PINO EFE

Al parecer, consciente de que su final se acercaba, Jesús Mariñas dejó preparada su última voluntad en lo que a su despedida se refería, y su amado Elio Valderrama la seguirá al pie de la letra.

Aunque no podrán despedirse físicamente de Jesús Mariñas, algunos compañeros de profesión ya le han dedicado unas emotivas palabras a través de sus redes sociales, recordándolo tanto a nivel profesional como humano. “Viviste y exprimiste la vida a tu manera, querido Jesús. Te encantaba viajar, ahora ya puedes hacerlo eternamente. Me quedo con aquel primer Tómbola en el que me arropaste siempre y aquel viaje a Jerusalén Te quiero mucho. Vuela alto”, ha escrito Aurelio Manzano en su cuenta de Twitter.

Viviste y exprimiste la vida a tu manera, querido Jesús. Te encantaba viajar, ahora ya puedes hacerlo eternamente. Me quedo con aquel primer Tómbola en el que me arropaste siempre y aquel viaje a Jerusalén Te quiero mucho.Vuela alto #JesusMariñas 😭😭😭😭😭💔💔💔 pic.twitter.com/5b0XQuklnO — Aurelio Manzano (@aureliomanzano) May 10, 2022

Por su parte, Rosa Villacastín ha publicado en la misma red social que “tengo el corazón roto. Se ha ido un gran amigo, Jesús Mariñas, un periodista de raza. Vital, compañero de viaje entrañable, generoso…Ojalá que en este último viaje le vaya bonito”.

Del mismo modo, y desde ‘El programa de Ana Rosa’, un emocionado Joaquín Prat ha lamentado que echará de menos los cariñosos mensajes que siempre recibía de parte de Jesús Mariñas, en los que le narraba sus viajes con Elio Valderrama: “Se han recorrido el mundo. No paraban de viajar, especialmente a Nueva York, su ciudad favorita”.