Juan Salazar abre la puerta a la reconciliación de ‘Los chunguitos’

Aunque sus diferencias personales y profesionales parecen irreconciliables y cada uno sigue caminos artísticos separados, Juan Salazar no cierra las puertas en el futuro a su hermano José.

Formaron pareja musical como el icónico dúo ”Los Chunguitos” durante casi medio siglo, pero hoy ni se hablan ni mantienen la menor relación. Aún así, tanto el uno como el otro se muestran muy dolidos por sus desafueros y reconocen que hay posibilidades de hablar para limar asperezas.

Los Chunguitos FOTO: captura de pantalla

Juan incide incluso en que “el tiempo pondrá todo en su lugar. Quiero mucho a mi hermano y me da mucha pena que estemos así. No me cierro a que en el futuro vuelvan “Los Chunguitos”, ya veremos…” Y, según nos desvela una fuente cercana a su hermano, “José también estaría dispuesto a sentarse a hablar con Juan”.

Quienes también se sienten muy mal ante este desencuentro son Toñi y Encarna, porque ven que se repite en sus hermanos lo que ya les sucedió a ellas en el pasado. Recordemos que estuvieron varios años sin hablarse, aunque la reconciliación se hizo efectiva y volvieron a cantar juntas. Dicen que uno de los culpables del enfado entre Juan y José podría ser el representante del primero, pero no se sabe con certeza si es cierta esta circunstancia.