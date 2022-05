Así será la misteriosa boda de Lula Da Silva con «Janja»

«Estoy enamorado como si tuviese 20 años, como si fuese mi primera novia. Me casaré de la forma más tranquila posible y haré la campaña feliz (...) He aprendido que cuando pierdes a tu mujer y piensas que la vida ya no tiene sentido, cuando crees que todo se acabó aparece una persona que empieza a darle sentido a tu vida otra vez», dijo hace poco a la revista «Time». Y es que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 años, se casa mañana con su novia Rosângela da Silva, más conocida como «Janja», una socióloga de 55 años de la que se enamoró cuando estaba preso por corrupción. El líder de la izquierda brasileña pasó 580 días en prisión. Poco tiempo después, la Justicia anuló la condena alegando un fallo en el proceso y el exmandatario recuperó la ansiada libertad.

La vuelta a la vida pública posibilitó la resurrección política del líder de la izquierda y que parta ahora como favorito para las próximas elecciones.

Lula Da Silva FOTO: Andre Penner AP

Eso sí, Lula hará una pausa para casarse en una ceremonia íntima. Parece que todo le vuelve a sonreír. Será su tercer matrimonio. El político se quedó viudo en dos ocasiones: en 1969 perdió a María de Lourdes da Silva, dos años después de casarse, por errores médicos tras una hepatitis y una anemia. Después, en 1974, se casó con Marisa Leticia, el gran amor de su vida y madre de sus cuatro hijos. Murió en 2017, víctima de un derrame cerebral. En su momento, Lula Da Silva lo achacó a la fuerte presión mediática y judicial que vivía la pareja, en plena tormenta por las denuncias de corrupción. Siempre argumentó que su esposa había somatizado los fuertes problemas que se vivían en casa.

Aunque tiene el foco nacional e internacional sobre su enlace matrimonial, poco se sabe sobre la boda. Cualquier acto de derroche sería mirado con lupa. Y lo sabe. Además, hay otro gran problema: Lula teme que pueda sufrir un atentado. Con lo que todo se conjuga para que el secreto esté justificado. Se conoce que el enlace tendrá lugar en São Bernardo do Campo, cerca de São Paulo. El lugar no es casual. Allí fue donde Da Silva empezó a trabajar como metalúrgico y líder sindical. El cantante y compositor Chico Buarque y su mujer, la abogada Carol Proner, serán los padrinos. Los invitados no conocen todavía la hora y el lugar de la boda. Según la prensa brasileña, recibirán la invitación en forma de código QR el día de antes, para preservar la intimidad de la pareja y también por cuestiones de seguridad. «Janja» compartió su regalo de bodas ante los ojos de todo Brasil, en el acto en que Lula formalizó su candidatura a las elecciones. En un escenario con 4.000 espectadores y con todas las televisiones en directo, la futura esposa tomó el micrófono y se dirigió a Lula por sorpresa: «Quiero compartir mi regalo de bodas contigo, ya que todos no podrán estar voy a compartir con vosotros este regalo. Te amo», expresó la mujer del líder político.