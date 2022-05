Fran Rivera rompe para siempre con su hermano Kiko Rivera: “Todos tenemos un límite”

Fran Rivera no puede más. Tras unos años marcados por constantes idas y venidas, parecía que la relación con su hermano Kiko por fin había llegado a buen puerto, pero tras la intervención de este en ‘Sábado Deluxe’, un enorme cisma vuelve a separarlos, y todo apunta a que ya no ha solución. El torero se confiesa muy dolido por las palabras poco amables que el hijo de la tonadillera le dedicó en el plató de televisión, y lamenta que sus diferencias con Isabel Pantoja y su negativa a cederle los enseres de su padre, Paquirri, haya hecho mella en su vínculo fraternal con el DJ.

“Tengo mucha pena y rencor”, lamenta Cayetano Rivera entre las páginas de la revista ‘¡Hola!’, en una de sus entrevistas más sinceras. Después de años luchando por recuperar el legado de su padre, que supuestamente se encuentra escondido en Cantora, el torero tira la toalla. “No tiene solución. En treinta y siete años que hace que murió mi padre, esta señora, Isabel Pantoja, no ha tenido un atisbo de bondad”, apunta el diestro, que asegura no entender el origen del “odio” de la cantante y su empeño en no cumplir la voluntad de su difunto marido: “No concibo que una madre pueda hacer estas cosas a un hijo. Me da pena y lo siento por él, porque entiendo que su vida no ha sido fácil”,

Sobre todo, Cayetano Rivera se muestra dolido porque sus tensiones con Isabel Pantoja han afectado a su relación con Kiko Rivera, su hermano. Por más que han intentado que la situación no merme sus lazos familiares, el torero dice ‘basta’ en este sentido. “Él está en medio y eso no ha ayudado. Somos hermanos, pero, ¿hasta dónde hay que ceder por el hecho de que a mi padre le gustaría vernos a todos juntos?”, se pregunta, después de las duras palabras que el DJ le dedicó en ‘Sábado Deluxe’.

Kiko Rivera incluso atacó a la madre de su hermano, Carmina Ordóñez, asegurando que ella “tampoco era ejemplo de nada”. Unas declaraciones que molestaron profundamente al torero y que podrían haber marcado el principio del fin de su relación fraternal. “Todos tenemos un límite de perdones y oportunidades, y el mío ya ha llegado”, sentencia rotundo sobre una futura reconciliación con el DJ. El diestro se ha cansado de llorar, y está dispuesto a pasar página si eso le ayuda a dejar de sufrir. A estas alturas, ya ha perdido toda esperanza de recuperar la herencia de su padre.