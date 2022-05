El entorno de Bernardo Pantoja oculta su verdadero estado de salud

Las pocas personas que tienen acceso a la habitación hospitalaria de Bernardo Pantoja han hecho un pacto de silencio, y, según una fuente sanitaria, “están dando a entender que el paciente se encuentra mejor de lo que realmente está. Porque su evolución no es tan satisfactoria como cuentan sus íntimos. Le iban a haber dado de alta y tuvieron que aplazarlo por una nueva infección. No entendemos que uno de sus amigos haya salido en un programa de televisión manifestando que el señor Pantoja ha mejorado muchísimo, no es cierto. No se pueden desvirtuar las situaciones ofreciendo datos erróneos. Su estado no es bueno, hubo complicaciones y permanece ingresado sin saberse la fecha en la que podrá salir del hospital. Hay que ver cómo evoluciona…”.

El amigo al que se refiere es Diego, que salió en directo en ‘Sálvame’ asegurando que Bernardo mejoraba notablemente.

Bernardo Pantoja en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Mientras tanto, parte de la familia se pregunta por qué su hija Anabel decidió marcharse a Honduras, incluso sabiendo que su padre se encontraba mal. Pero parece ser que ha pedido que, si la situación empeora gravemente, se lo comuniquen para regresar inmediatamente a Sevilla desde ‘Supervivientes’.

Es a su madre, Merchi, a quien Anabel Pantoja ha encargado que mantenga contacto diario con el hospital para estar al tanto del estado de su exmarido. Y será ella quien notifique a la organización del reality cualquier novedad que suponga la vuelta de Anabel a España.